Поиски нового министра: используют ли центристы снова русскую карту?

В случае с новым министром государственного управления крайне важны буду его репутация и компетентность. Кандидат будет представлен в начале недели, пишет Eesti Päevaleht.

”Политический критерий или то, находится ли он в той или сети на подходящем месте, более не работает. И на этот раз следует ожидать очень сильного хода”, — сказал вице-председатель Центристской партии Яанус Карлиайд.

Если ранее издание отмечало, что в виду профиля партии Юри Ратас должен выбрать нового кандидата из числа русскоязычных центристов, то теперь Карилайд отмечает, что кандидат не обязательно будет русским.

Источник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что в данной ситуации ничего не поделаешь: если максимально подходящий кандидат окажется эстонцем, то русским придется с этим смириться. ”Из-за их ”калинки” мы и так находимся в незавидном положении. Они не смогли вести мелодию, пытались повысить голос и гурьбой выразить Юри недоверие (имеется ввиду совместное обращение Яны Тоом, Ольги Ивановой и Оудекки Лооне в ответ на выговор со стороны Ратаса после 9 мая — прим.ред). Ничего не поделаешь. Юри должен действовать более жестко. Кто не хочет идти в строю и осознавать ответственность партии премьер-министра, — вон из списков, в выборах не участвуют. А если и это не поможет — вон из партии. Это намного лучше, чем заниматься перетягиванием палки с политическими конкурентами”.

Так что вполне вероятно, что новым министром государственного управления может стать эстонец. В связи с этим чаще всего называются имена старейшины волости Вайвара Вейкко Лухулайда и заместителя Кобра в Рийгикогу Марко Шорина. Внутри партии спекулируют также именами Тоомаса Витсута и самого Карилайда.