"Похвально, что никто не скрывает сумму". Смена названия Больничной кассы и Кассы по безработице: что думают политики

Против смены названия Больничной кассы и Кассы по безработице выступают многие политики. Тийна Кангро и Виктория Ладынская-Кубитс также считают, что это сырая идея.

Стоимость мероприятия оценивается в 865 000 евро.

Ладынская-Кубитс находит, что тратить такие большие деньги на смену названия в условиях, когда для лечения больных раком приходится собирать пожертвования, часами стоя в торговых центрах, глупо. ”На самом деле Больничной кассе нужны реформы по существу”, — говорит она.

”Чиновники в Эстонии совершенно забыли, для чего они существуют. Будучи в невменяемой готовности пустить этот миллион на ветер, они, к сожалению, не понимают и того, что эти деньги принадлежат не им, их платят в Больничную кассу и Кассу по безработице работники, чтобы обеспечить функционирование солидарной системы медицинского страхования и защиты труда”, — вторит ей в соцсетях соратница по фракции Кангро.

”Дискуссия о величине суммы, возможностях ее уменьшения и необходимости менять названия, оправдана”, — сказал Delfi министр финансов Тоомас Тынисте.

”Похвально то, что как минимум никто ничего не скрывает и не будет потом скрывать эту сумму за другими расходами”, — сказал он и добавил, что говорить сейчас о каких-то переменах в мировоззрении самих ведомств рано. ”Надо выслушать критику и посмотреть, что дальше”, — отметил Тынсте.