21.03.2018, 14:50

Похищения, план убийства и 88 000 евро в час. Обратная сторона больших денег, или Приключения совладельца казино Olympic Армина Кару

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Сулев Ведлер
Сулев Ведлер
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Похищения, план убийства и 88 000 евро в час. Обратная сторона больших денег, или Приключения совладельца казино Olympic Армина Кару
Kollaaž

Армин Кару (52) продает свое детище — сеть казино Olympic. Французы говорят: "Cherchez la femme!". Для Кару женщиной, которая определяет его судьбу, является его жена. Встречу к Кайей бизнесмен называет самым большим джекпотом в своей жизни, пишет Eesti Ekspress.

Кару говорит, что супруга подарила ему не только дружную семью, но и Olympiс: ”Если бы в 1991 году я не поехал в гости к родственникам Кайи в США и не побывал в Лас-Вегасе, то, скорее всего, Olympic Casino никогда не было бы”.

Спустя 27 лет его доля в бизнесе имеет конкретный ценник: 136 мл евро. Но большие деньги принесли Кару в жизни не только радость...

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