Похищения, план убийства и 88 000 евро в час. Обратная сторона больших денег, или Приключения совладельца казино Olympic Армина Кару

Кару говорит, что супруга подарила ему не только дружную семью, но и Olympiс: ”Если бы в 1991 году я не поехал в гости к родственникам Кайи в США и не побывал в Лас-Вегасе, то, скорее всего, Olympic Casino никогда не было бы”.

Спустя 27 лет его доля в бизнесе имеет конкретный ценник: 136 мл евро. Но большие деньги принесли Кару в жизни не только радость...