Пограничники организуют удаление бобровых плотин на реках вдоль восточной границы

Пограничники будут регулярно заказывать очистку рек и ручьев на восточной границе от бобровых плотин, поскольку они облегчают передвижение контрабандистов и другое незаконное передвижение через границу.

В объявленном для поиска подрядчика конкурсе госпоставки значится, что очистку пограничных водоемов надо производить, исходя из необходимости охранять внешние границы Евросоюза и предотвращения контрабанды, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.

Департамент полиции и погранохраны (PPA) отмечает, что беспокоящие пограничников бобровые плотины находятся в Юго-Восточной Эстонии на реках Педетси и Пиуза, а также на ручьях Мийликсе, Мээсовитса и Мустоя.

Поскольку работы будут осуществляться на центральной линии государственной границы, необходимо частично пересекать границу, но придерживаться закона о границе.

В среднем количество устраняемых бобровых плотин в год, по данным PPA, приблизительно 30, кроме того, из водоемов надо будет удалять упавшие деревья.