15.10.2018, 16:10

Погода в октябре приятно удивляет: синоптик называет причину

 (10)
зафиксировано несколько температурных рекордов дня!
rus.delfi.ee
EST 5
Погода в октябре приятно удивляет: синоптик называет причину
Joosep Tiks

Вчера в Таллинне был зафиксирован новый температурный рекорд дня: 19,0 градусов тепла. Предыдущий рекорд Таллинна составлял 17,5 градусов и был зафиксирован в 1979 году.

В пятницу, 12 октября, в Вильянди был установлен новый температурный рекорд Эстонии этого дня: 19,1 градусов (ранее он составлял 18,3 градусов). Новый рекорд дня был зафиксирован на 10 метеостанциях страны.

Общереспубликанский рекорд 13 октября (19,5 градусов в 1967 году в Валга) остался непобитым. Новые рекорды дня получили 17 метеостанций.

Общереспубликанский рекорд 14 октября (19,8 градусов в 1918 году в Тарту) также не был побит.

”Максимальные показатели конкретных дней во многом зависят от времени вступления в силу теплого фронта в том или ином году”, — отметила главный синоптик отдела прогнозов погоды Агентства окружающей среды Тайми Пальяк. Поэтому, по ее словам, не совсем правильно присваивать такое большое значение максимальным показателям конкретного дня и рассматривать это как рекорд.

”Вторым важным фактором является состояние неба. Такие же теплые воздушные массы доходили до нас и ранее, но если небо затянуто тучами, то и температура так высоко не поднимается”, — отметила она.

По ее словам, хорошей погодой октябрь этого года обязан умеренно сильному ветру и отсутствию влажных воздушных масс. ”Если ночью возникал туман, а в некоторых местах и низинных облаков, то благодаря ветру днем туман и облака рассеивались, и, несмотря, на свойственные октябрю короткие дни и низкую солнечную дугу, температура воздуха поднималась более интенсивно”, — пояснила она.

Tallinn Hockey weekend
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