Погода в Эстонии: мороз до -20, метель

Местами небольшой снег. Ветер переменный, во второй половине дня станет восточным, юго-восточным 2-7 м/с, вечером на островах усилится 7-12, порывами до 15 м/с. Температура воздуха -9..-15, на островах и местами на побережье -3..-8°С.

Понедельник, 28.01:

Ночью: Облачность уплотнится. Начиная с запада пойдет снег, метель. Восточный, юго-восточный ветер усилится 5-10, порывы 14, на побережье 8-13, порывы до 18 м/с. Температура воздуха -13..-10, в начале ночи на востоке до -20, на островах -5..-10°С.

Днём: Облачно. Осадки в виде снега распространятся на восток. Метели. Ветер юго-восточный, восточный 5-10, порывы 14, на побережье 8-13, порывы до 18 м/с. Температура воздуха -6..-11, на островах -2..-7°С.

Вторник, 29.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, метель. Юго-восточный, южный ветер 5-11, на побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха -5..-10, на островах 0..-5°С.

Днём: Облачно. Снег, метель, на западе Эстонии и мокрый снег, опасность гололеда. Юго-восточный, южный ветер 4-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.

Среда, 30.01:

Ночью: Облачно. Временами снег, мокрый снег, опасность гололеда. Южный, юго-западный ветер 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Местами снег, мокрый снег, опасность гололеда. Южный, юго-западный ветер 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -3..+2°С, во второй половине дня понизится.