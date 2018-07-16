Погибший в Эстонии британский солдат застрелился

Рядовой Йоркширского полка Рис Миллер скончался в Эстонии в начале июля. Следствие сообщает, что погиб он от огнестрельного ранения, которое нанес себе сам.

29-летний рядовой Рис Миллер скончался 3 июля в Эстонии. Он служил в 1-м батальоне Йоркширского полка, передает rus.err.ee со ссылкой на Би-Би-Си.

Следствие по факту смерти британского военнослужащего продолжается, о его результатах станет известно в декабре.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что Миллер был родом из Хаддерсфилда, а в Йоркширском полку он служил с 2009 года. Он ветеран Афганистана.