Поезда Elron продолжают завоевывать популярность у пассажиров

В первом квартале поездами Elron было совершено примерно на 100 000 поездок больше, чем годом ранее. В марте число пассажиров увеличилось на 8%.

”Популярность путешествий по железной дороге в Эстонии растет, кроме того увеличилось количество людей, которые выбирают более удобные поездки с билетом первого класса”, — подвел итоги первого квартала менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”Популярность экспресс-поездов Таллинн-Тарту, а также продолжающийся сильный рост на линии в Нарву демонстрирует, что и Вирумаа нуждается в быстрых экспресс-сообщениях и в повышение скорости движения надо вкладывать и в дальнейшем”.

Более всего количество путешествующих поездом пассажиров возросло в марте, за этот месяц поездами было совершено 610 200 поездок. Количество путешествующих поездом пассажиров за предыдущий месяц увеличилось на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В первом квартале 2017 года в Эстонии поездами было совершено 1 717 800 поездок, т.е. на 95 600 поездок больше, чем годом ранее.

Самыми популярными железнодорожными линиями в первом квартале 2017 года были:

Таллинн-Палдиски 318 800 рейсов

Таллинн-Тарту 264 200 рейсов

Таллинн-Рийзипэре 242 700 рейсов

Таллинн-Аэгвийду 209 900 рейсов

Таллинн-Кейла 125 300 рейсов

Таллинн-Нарва 87 900 рейсов

Elron заработал в первом квартале доход от продажи билетов в сумме 3 103 700 евро, т.е. на 7% больше, чем за тот же период прошлого года. В марте 2017 года доход Elron от продажи билетов составил 1 076 400, т.е. на 3% больше, чем годом ранее.