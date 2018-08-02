02.08.2018, 20:38

Поезд Вильянди-Таллинн сломался и полчаса простоял на станции в Тюри

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rus.delfi.ee
EST
Folgirong saabus Viljandi
Viljandi jaamFoto: Kenno Soo

У следовавшего из Вильянди в Таллинн поезда Elron на станции в Тюри произошла техническая поломка. из-за чего пассажирам пришлось пересесть в другой состав, на котором продолжили поездку. Рейс задержался на полчаса, но сейчас на пути в Таллинн.

Пресс-секретарь Elron Марийс Адамберг сказала Delfi, что к настоящему моменту ситуация разрешена, но из-за поломки и на других линиях могут быть задержки. Более точных данных о возможных задержках пока нет.

Информацию о задержках можно получить по бесплатному инфотелефону 6160245 или на домашней странице Elron.

Адамберг передала извинения Elron за возникшие из-за поломки неудобства.

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