02.08.2018, 20:38

Поезд Вильянди-Таллинн сломался и полчаса простоял на станции в Тюри


rus.delfi.ee
EST
Folgirong saabus Viljandi
Viljandi jaamFoto: Kenno Soo

У следовавшего из Вильянди в Таллинн поезда Elron на станции в Тюри произошла техническая поломка. из-за чего пассажирам пришлось пересесть в другой состав, на котором продолжили поездку. Рейс задержался на полчаса, но сейчас на пути в Таллинн.

Пресс-секретарь Elron Марийс Адамберг сказала Delfi, что к настоящему моменту ситуация разрешена, но из-за поломки и на других линиях могут быть задержки. Более точных данных о возможных задержках пока нет.

Информацию о задержках можно получить по бесплатному инфотелефону 6160245 или на домашней странице Elron.

Адамберг передала извинения Elron за возникшие из-за поломки неудобства.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Врачи не догадались проверить женщину на ВИЧ. Комиссия обвинила во всем пациентку, но позже все же отозвала решение

02.08.2018
Две недели назад экспертная комиссия по надзору за качеством услуг в сфере здравоохранения вынесла решение по делу, в котором врачи в течение двух лет не могли диагностировать у женщины ВИЧ, в то время как она неоднократно обращалась в разные медучреждения в связи с различными проблемами, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Курортному Нарва-Йыэсуу очень давно нужна заправка, и ее обещают построить вместе с административно-торговым центром

02.08.2018
Для того, чтобы заправить свой автомобиль топливом жителям Нарва-Йыэсуу и гостям курортного городка приходится ехать либо 15 километров к нарвским заправкам, либо в Силламяэ — а это уже около 20 километров. Те, кто не знает об этом обстоятельстве, а это туристы, конечно, оказываются в очень сложной ситуации. Между тем, в ближайшее время планируется строительство заправки и не только ее.
Подробнее

На „веселых поминках“ по погибшим в Одессе эстонцам пили алкоголь, курили марихуану и нюхали кокаин

02.08.2018
В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки. Семеро были доставлены в вытрезвитель. Выяснилось, что это были нестандартные поминки по недавно погибшим в Одессе молодым эстонцам.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Kiev
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082001
140,40 €
84,24 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106871003
182,70 €
109,62 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €

Поезд Вильянди-Таллинн сломался и полчаса простоял на станции в Тюри

02.08.2018
У следовавшего из Вильянди в Таллинн поезда Elron на станции в Тюри произошла техническая поломка. из-за чего пассажирам пришлось пересесть в другой состав, на котором продолжили поездку. Рейс задержался на полчаса, но сейчас на пути в Таллинн.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО: Осторожно! С монумента на площади Вабадузе на голову сыпятся осколки стекла

02.08.2018
В Таллинне на площади Вабадузе, где в очередной раз ремонтируют Монумент победы в Освободительной войне, с неба на пешеходную дорожку сыпятся осколки стекла с обошедшегося дороже всех стеклянного объекта в Эстонии.
Подробнее


“Они прождали Бузову весь день, купили подарки”. Читатель Delfi — об обмане организаторов EBF и розыгрыше без победителя

02.08.2018
28 июля в Нарва-Йыесуу прошел фестиваль East Beach Fest 2018, на котором выступили такие артисты, как Maruv, Zomb, Чили и Ольга Бузова. Незадолго до мероприятия в Facebook был объявлен розыгрыш, победителю которого обещали встречу и фото с Ольгой Бузовой. В редакцию Delfi обратилась читательница, которая считает, что организаторы обманули людей, ведь встречи так и не состоялось. Представители EBF приносят свои извинения и объясняют, что встречу отменил менеджмент артистки.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ