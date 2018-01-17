Подведены итоги первого полного года действия реформы трудоспособности

На состоявшейся вчера, 16 января, пресс-конференции, Эстонская касса по безработице и Министерство социальных дел подвели итоги первого полного года действия реформы трудоспособности.

Напомним, что с 1 июля 2016 года Касса по безработице оценивала трудоспособность людей, которые впервые ходатайствовали об оценке трудоспособности. А с 1 января 2017 года реформа вступила в действие в полном объёме, то есть с этого периода оценкой трудоспособности теперь занимается только Касса по безработице, куда теперь обращаются и те люди, которым по старой системе был назначен процент нетрудоспособности.

В 2017 году в Кассу по безработице было подано 52 255 ходатайств об оценке трудоспособности. Было принято 50 944 решений об оценке трудоспособности, из которых более чем в половине случаях (57%) была назначена частичная трудоспособность, 26 % ходатайствующим было назначено отсутствие трудоспособности, трудоспособность не снизилась у 16 % ходатайствующих и по 1% ходатайств решение принято не было, трудоспособность не оценена. В среднем на рассмотрение одного ходатайства, которое полностью соответствовало требованиям, уходило 19 рабочих дней.

Общая сумма выплаченного в 2017 году пособия на трудоспособность составила 59,3 млн евро, и пособие получали 40 277 человек. Размер пособия на трудоспособность составляет примерно 202 или 354 евро в месяц. Дневная ставка пособия на трудоспособность — 11,82 евро. При этом при частичной трудоспособности, человек получает 57% от дневной ставки или 6,74 евро за день, а при отсутствующей трудоспособности, человек получает 100% от дневной ставки, то есть 11,82 евро за день.

Если у людей, которым в ходе переоценки была назначена пониженная трудоспособность, пенсия по нетрудоспособности по старой системе была больше чем пособие на трудоспособность, то у них была возможность сохранить пособие на трудоспособность в размере получаемой ранее пенсии по нетрудоспособности. При этом они должны были обратиться для оценки трудоспособности в период повторной оценки, и назначенная им постоянная нетрудоспособность должна была быть назначена на срок не менее двух лет.

На основании ходатайств в 2017 году возместили социальный налог 8 000 работодателям за 28 258 работников с пониженной трудоспособностью на общую сумму более 35 млн евро.

По данным 2016 года, когда по новой системе трудоспособность оценивали люди, у которых не было процента потери трудоспособности по старой системе, на момент подачи ходатайства примерно половина из их числа работала. В 2017 году, когда трудоспособность стали переоценивать люди, имеющие процент нетрудоспособности, назначенный Департаментом социального страхования, эта пропорция изменилась: среди людей, которым было назначено отсутствие трудоспособности, на момент подачи ходатайства работала четверть, среди людей, которым была назначена частичная трудоспособность и людей, у которых трудоспособность не снизилась, — 59% работало на момент подачи ходатайства об оценке трудоспособности.

Люди с пониженной трудоспособностью, которые зарегистрированы в кассе по безработице и ищут с её помощью работу, в 2017 году активно принимали участие как в предназначенных специально для них услугах, так и в других услугах Кассы по безработице, таких как консультирование по карьере, семинары по поиску работы, обучение и др.

По данным Кассы по безработице, люди с пониженной трудоспособностью находили работу во всех сферах деятельности. По сравнению с остальными зарегистрированными безработными больше всего люди с пониженной трудоспособностью находили работу, связанную с административной деятельностью, работу в сфере здравоохранения и социального попечительства, в сфере сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.