Подведены итоги летнего сезона велопатруля скорой помощи

В центре Таллинна и Старом городе с 1 июня работал велопатруль скорой медицинской помощи.

Из-за дождливой погоды на счет патруля пришлись всего 78 рабочих дней, в течение которых патрули суммарно проехали 4700 километров, а среднее время от вызова до прибытия на место составило 3,73 минуты. Вызовов поступило 213, из них обоснованных — 139, на месте помощь оказана 41 человеку, в больницы и вытрезвитель доставлен 51 человек.

Возраст пациентов в основном колебался от 21 до 30 и от 31 до 40 лет, но одному из них было меньше года, а другому — более 90 лет. В 27 случаях речь шла о травмах, в 24 — о помощи в связи с алкогольным опьянением.

Работающие летом, во время туристического сезона патрули, снабжены всем необходимым для оказания срочной помощи — от оборудования до лекарств и перевязочных материалов. В их распоряжении также средства связи и ориентации на местности. При необходимости к пациенту велопатруля выезжает и машина скорой помощи.