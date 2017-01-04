Причиной транспортного происшествия, которое произошло в столичном районе Херттониеми в канун нового года, был приступ болезни у водителя, сообщает Yle.

Несколько пешеходов получили ранения после того, как водитель на легковом автомобиле неожиданно выехал на тротуар и врезался в людей.

В больницу, помимо водителя, было доставлено три человека, двое из которых по-прежнему проходят курс лечения.

31 декабря, В Хельсинки легковой автомобиль выехал на тротуар и наехал на пешеходов в районе станции метро "Сиилитие".

По данным полиции, в результате инцидента несколько пешеходов серьезно пострадали. В происшествие оказались вовлечены семь различных транспортных средств, пишет Yle.

Как сообщил Delfi комиссар криминальной полиции Хельсинки Пекка Сеппала, за рулем автомобиля находился гражданин Эстонии.

По словам полицейского с водителем, вероятно, случился сердечный приступ.

После столкновения с людьми автомобиль продолжил движение ”на довольно большой скорости”, задев семь припаркованных возле метро машин, сообщает полиция.