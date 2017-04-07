Подруга пострадавшей в петербургском метро: смертник сидел рядом с Эвой, бомба была у него под курткой

В понедельник, 3 апреля, 24-летняя петербурженка Эвелина Антонова ехала в метро с собеседования. Она оказалась в том вагоне, где произошел взрыв. Смертник сидел рядом с Эвой, бомба была у него под курткой. Хирурги провели пострадавшей операцию и спасли девушке зрение. Однако предстоит еще несколько операций.

”Когда случилась эта трагедия, мы были все уверены, что никто из близких и знакомых не пострадал. Уже поздно вечером мы обнаружили в списках пострадавших имя Эвелина, примерно 24 года. Начали переживать, потому что имя и возраст подходили к нашей дорогой однокурснице, с которой я проучилась пять лет в университете. Мы близко общались. Потом в других источниках я нашла ее фамилию. И мы поняли, что Эвелина Антонова была в том самом вагоне 3 апреля, когда произошел теракт”, — рассказала Delfi Дарина Климова, которая родом из Эстонии, но уже длительное время проживает в Петербурге.

От родителей Эвелины дошла информация о том, что произошло в вагоне поезда в тот роковой день. По словам Дарины, Эвелина находилась в вагоне рядом со смертником, у которого под курткой было взрывное устройство. Взрывная волна пришлась на верхнюю часть туловища Эвелины. Из ”подземки” пострадавшую вынес незнакомый мужчина и передал медикам.

Эвелине уже сделали операцию, врачи спасли ей зрение. Однако предстоит еще несколько операций, в частности по пластике лица, и длительный курс реабилитации. Сразу после теракта друзья Эвелины создали в соцсети ”ВКонтакте” группу #ЭваЖиви (в этой группе есть информация о том, как помочь Эве).

Люди откликнулись со всех концов земного шара. По словам Дарины, активное участие в помощи приняли ее родственники и знакомые из Эстонии. Финансовая помощь продолжает поступать. К настоящему моменту на спасение девушки удалось собрать более трех миллионов рублей.

Реквизиты помощи пострадавшим в петербургском метро 3 апреля 2017 года.