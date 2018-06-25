25.06.2018, 11:50

Подростки будут помогать береговой охране на самых крупных пляжах Таллинна

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rus.delfi.ee
EST 1
Подростки будут помогать береговой охране на самых крупных пляжах Таллинна
G4S

В понедельник, 25 июня, к работе приступает трудовая дружина G4S ”Julged hoolida?”. Подростки 13–16 лет помогают летом береговой охране на самых крупных пляжах Таллинна: на Штромке и в Пирита. Узнать их можно по красным футболкам с надписью ”rannavalve abiline” (”помощник береговой охраны”).

Подростки патрулируют пляжи, следят за благоустройством, измеряют температуру воды и раздают детям браслеты, на которых родители могут написать свой номер телефона, по которому надо звонить, если ребенок потеряется на пляже.

”В хорошую погоду, когда на пляже много людей, участники дружины оказывают береговой охране большую помощь, занимаясь благоустройством, чтобы спасатели на воде могли максимально сосредоточиться на том, что происходит в море”, — сказала руководитель трудовой дружины Эсме Кассак.

Помимо этого, раз в неделю подростки сортируют вещи в Центре повторного использования и выдают продовольственные наборы в Таллиннском продуктовом банке. За время обеих смен пройдут мини-толоки: мы поможем ”соседу” G4S Eesti — Таллиннскому зоопарку.

”Мы хотим, чтобы молодежь получила как можно более разносторонний опыт работы, что поможет им в выборе будущей профессии и карьеры. При этом мы рады, что из дружинников вырастают и новые сотрудники нашей береговой охраны”, — отметила Кассак.

Прежде чем приступить к работе, подростки прошли основательную подготовку. Тренер по плаванию Павел Ануфриев показал им, как правильно плавать, и обучил приемам спасения. ”Молодежь не будет спасать утопающих — это задача береговой охраны, но такие навыки не будут лишними”, — добавила Кассак.

Береговая охрана G4S на пляжах Пирита и Штромка рассказала о работе спасателей на воде и том, с какими ситуациями могут столкнуться летом участники дружины. С правами работников и безопасностью труда подростков ознакомил специалист по карьере из Кассы страхования от безработицы Арго Бахфельдт.

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