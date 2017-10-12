Подробности вечеринки в Малайзии поставили всех на уши: может ли Рыйвасу грозить отставка?

Сегодня Eesti Päevaleht и Delfi написали о том, что в конце сентября часть делегации чиновников Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроили в Малайзии вечеринку, на которой происходили непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии, а ныне вице-спикер Рийгикогу реформист Таави Рыйвас, который не стал отрицать, что у одной из участниц мероприятия были претензии в отношении его поведения.

”Безусловно, каждый, вне зависимости от ситуации, должен вести себя солидно и достойно. Оценку произошедшему могут давать лишь те, кто был на месте и видел, как все было. Любые другие спекуляции неприемлемы”, — прокомментировал ситуацию председатель Партии реформ Ханно Певкур.

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор назвал случай с Рыйвасом очень некрасивым. ”Очень жаль, что это случилось с членом правления [Рийгикогу]”, — сказал он и добавил, что возможность дальнейшего пребывания Рыйваса в должности вице-спикера необходимо обсудить с теми, кто до этого его поддерживал. ”Я обязательно поговорю с Певкуром на эту тему, что же будет дальше”, — сказал Нестор.

По словам пресс-секретаря Фонда содействия развитию предпринимательства Марианн Судаков, члены делегации, которые вели себя недостойно, бросили тень на весь визит и на тех предпринимателей, которые вели себя корректно.

”EAS всегда предполагал, что члены бизнес-делегаций, представляющие Эстонию, будут делать это достойно. EAS крайне жаль, что отдельные члены делегации во время визита в Сингапур и Малайзию вне программного времени вели себя так, что это бросило тень на весь визит и затронуло также тех входящих в делегацию эстонских предпринимателей, которые вели себя корректно”, — сказала она. По ее словам, к ним никто с обвинениями в домогательствах во время того визита не обращался, и фонд узнал о случившемся из прессы.