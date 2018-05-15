15.05.2018, 10:50

Подробности трагедии в Тырва: глубина 9 метров и ледяная вода


rus.delfi.ee
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Подробности трагедии в Тырва: глубина 9 метров и ледяная вода
Anni Õnneleid

„На пляже были мои друзья, которые бросились в воду и нырнули, но у дна вода была такой холодной, что аж как ножом резануло, и они должны были вынырнуть”, — рассказал знакомый мальчика, утонувшего в Тырва в озере Ванамыйза.

У вышки, где 14-летний Андрес ушел на дно, глубина, как говорят местные, достигает восьми-девяти метров, и в самых глубоких слоях вода настолько ледяная, что может погубить даже сильного и закаленного пловца.

Однокашник погибшего поведал: ”Андрес был тихий и застенчивый, но он был весьма спортивный и хороший пловец. Поначалу мы подумали, что он спрыгнул в воду с нижней платформы, потом слышали, что он играл с друзьями в воде в догонялки”.

В понедельник ученики 7А класса Тырваской гимназии зажгли на берегу озера свечи в память о погибшем.

Статья прореферирована из Õhtuleht.

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