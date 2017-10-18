Подробности секс-скандала Рыйваса, о которых вы можете не знать

Издание Eesti Ekpress собрало воедино известные и не очень факты о разразившемся вокруг экс-премьера Таави Рыйваса секс-скандале.

*Вторым фигурантом ”дела” является 30-летняя женщина, которая училась и работала на нескольких континентах. Трудится в сфере изобразительного искусства.

*Ее зовут не Катрин и не Анника (пресса использовала вымышленные имена).

*Некоторые связанные с женщиной страницы в соцсетях удалены, в том числе ее личная.

*Как она, так и Рыйвас употребляли на злополучной вечеринке алкоголь.

*Помощник Рыйваса Аве Тампере видела, как тот разговаривал с молодой женщиной, но ничего непристойного, по ее словам, не заметила.

*30 сентября на своей странице в Facebook Рыйвас назвал поездку в Сингапур и Мазайзию удавшейся.

*Уже 6 октября в кулуарах стали поговаривать, что Рыйваса ждет неприятная статья с обвинениями о сексуальных домогательствах.

*Своей жене Рыйвас рассказал о случившемся вечером 10 октября, и та ”предсказуемо очень рассердилась”. На следующий день она поговорила с людьми, которые были на той вечеринке, и успокоилась.

*В среду Рыйвас встретился в ресторане Pull со своей ”жертвой”, пошутив перед этим, что где-то рядом по-любому будет ошиваться фотограф Delfi Андрес Путтинг. Так и произошло. Также Рыйвас уверен, что разговор записывался.

*Лидер реформистов Хано Певкур и кандидат от партии в мэры Кристен Михал узнали о случившемся вечером среды, когда статья уже готовилась к печати.

*Речь идет об инциденте, в котором — слово против слова. В суде дело было бы разрешено в пользу обвиняемого, то есть Рыйваса.

*Рыйвас опроверг, что целовал и лапал женщину, но при этом не обвинил ее во лжи.

*Рйвас не намерен подавать на нее в суд.

*В свете скандала Партия реформ, вероятно, потеряла часть голосов, но еще больший удар был нанесен по репутации самого Рыйваса. ”Иногда, чтобы пойти вперед, нужно сделать шаг назад”, — написал он в Twitter о своей отставке с поста вице-спикера Рийгикогу.