Подробности из Малайзии, или Как свадебное путешествие Рыйвасов обернулось кошмаром

Формально Таави Рыйвас — высокопоставленный чиновник, который под гнетом обвинения в домогательствах был вынужден подать в отставку. Издание Eesti Ekspress побывало в Малайзии и попыталось пролить свет на некоторые неоднозначные моменты истории.

В Малайзии боготворят две вещи: еду и камеры слежения. Отель Traders в центре Куала-Лумпура — не исключение. Несмотря на то, что в эстонской прессе его окрестили отелем класса ”люкс”, на самом деле это добротный бизнес-отель ”четыре звезды”. Бар Sky Bar на его крыше при дневном свете выглядит слегка обшарпанным: мебель кое-где прожжена сигаретами, барная стойка немного поцарапана, напольная плитка в нескольких местах сколота. Вся территория заведения утыкана камерами.

То ”злополучное” место, где Таави Рыйвас зажал свою жертву, находится в задней части зала, возле танцпола, и оно не настолько скрыто от общественности, как могло показаться при прочтении статей. Как с танцплощадки, так и с расположенных рядом сидячих место видно все.

В самом начале, когда история только получила огласку, девушка утверждала, что не дала делу официальный ход, так как место домогательства не просматривалось камерами. Но как выяснилось на месте, на одном только этом маленьком пяточке на потолке висит семь камер.

Для для того, чтобы посмотреть записи, нужно обратиться в полицию. Секс-скандал Рыйваса здесь никого не интересует — ни работников отеля, ни малайзийские власти, ни местную прессу. Директор отеля говорит, что к ним по этому поводу обращались только эстонские журналисты.

Для молодоженов Таави и Луизы Рыйвас эта история нанесла двойной удар: по карьере и только что зародившейся семье. Еще в августе они справили пышную свадьбу и отправились в свадебное путешествие. Таави Рыйвас стал ключевой фигурой организованной EAS деловой поездки в Сингапур и Малайзию, а его супруга поехала с ним, но в визите участия не принимала и отправилась дальше на Бали.

Стоит отметить, однако, что критично настроены далеко не все. Некоторые находившиеся на вечеринке люди, с которыми поговорило издание, отметили, что ничего особенного не заметили. ”Я бы сказала, что это была обычная малазийская вечеринка”, — сказала живущая и работающая в Малайзии эстонка Кристина-Мянд-Лакхиани.

”Эстонские мужчины не оставляли о себе плохого впечатления”, — заверила она.



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