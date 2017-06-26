Подполковнику вменяют использование армейского имущества в личных целях. Он протестует

Подполковнику Рагнару Коэметсу вменяют использование имущества Сил обороны в собственных целях, пишет Eesti Päevaleht.

Коэмест занимал различные должности и в главном штабе Кайтселийта, и в главном штабе Сил обороны, а также в Эстонском национальном колледже обороны. Помимо этого он являлся главной Батальона логистики, трудился в штабной эдинице НАТО в Таллинне. Силы обороны обнаружили, что подполковник Коэметс использовал их собственность в личных целях и вел себя неподобающе для представителя структуры. Коэметс с этим несогласен и подал в суд на своего работодателя.

Силы обороны вменяют Коэметсу три случая: бронирование свиты для коллеги женского пола во время отпуска, использование служебного авто с целью добраться до отеля, а также пьянство в форме в военной части НАТО, расположенной в Италии.

Ни одна из сторон не желает пояснять журналистам материалы подсудного дела. Заседание состоится в сентябре.

Судье Элле Каськ пришлось несколько раз выяснять у представителя оборонной структуры, почему на случившееся не отреагировали сразу же: почему доложено об этом было лишь спустя пару недель. Судья также ждет на сентябрьском заседании и свидетелей по делу.