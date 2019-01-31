Подписано соглашение о сотрудничестве Таллинна с полицией

Как отметил Калле Кландорф, первое такое соглашение было подписано еще в 2010 году. С тех пор много изменилось, что и вызвало серьезные изменения в новом соглашении. Оно предусматривает сотрудничество в таких областях, как совместные проекты и действия по профилактике виновных деяний, разработка программ урегулирования кризисов и охраны общественного порядка, проведение курсов и конференций, более действенное использование помощников полицейских, их поощрение и пр.

В свою очередь, Яани отметил, что местные самоуправления лучше всего знают жизнь на местах и ее проблемы. Поэтому так важно сотрудничество. Яани подчеркнул, что главное внимание соглашение уделяет профилактике правонарушений, в чем муниципальная полиция столицы стала для государственной полиции достойным партнером. Но ее вклад в общее дело может быть больше, если будет предоставлено больше прав и будет расширена компетенция МуПо.

Соглашение предусматривает также картографирование проблемных мест городского пространства, включая места сбора молодежи, на основе чего будет планироваться работа патрулей, в том числе в последние недели летних каникул, и т.д.