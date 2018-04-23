Подписан договор о строительстве велодорожки вдоль Тартуского шоссе

Сегодня с AS TREF Nord подписан договор подряда о строительстве велосипедно-пешеходной дорожки вдоль Тартуского шоссе на участке от улицы Леннуяама до Старо-Тартуского шоссе, сообщает Раэпресс.
Срок завершения работ — 29 июня, стоимость — 300 тысяч евро, срок окончания договора — 30 июля.
Новый участок дорожки, соединяющей Таллинн и Раэскую волость, имеет протяженность 1 км и ширину — 4 метра. Помимо самой дорожки будет создано современное освещение, проведены благоустройство и работы по организации движения.
Строительство финансируется в рамках проекта Европейского фонда регионального развития.