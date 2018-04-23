23.04.2018, 20:40

Подписан договор о строительстве велодорожки вдоль Тартуского шоссе

 (2)
rus.delfi.ee
EST 1
Jalgratturid maanteel
Jalgratturid, pilt on illustratiivneFoto: Karli Saul

Сегодня с AS TREF Nord подписан договор подряда о строительстве велосипедно-пешеходной дорожки вдоль Тартуского шоссе на участке от улицы Леннуяама до Старо-Тартуского шоссе, сообщает Раэпресс.

Срок завершения работ — 29 июня, стоимость — 300 тысяч евро, срок окончания договора — 30 июля.

Новый участок дорожки, соединяющей Таллинн и Раэскую волость, имеет протяженность 1 км и ширину — 4 метра. Помимо самой дорожки будет создано современное освещение, проведены благоустройство и работы по организации движения.

Строительство финансируется в рамках проекта Европейского фонда регионального развития.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: В Торонто фургон наехал на пешеходов: есть пострадавшие

23.04.2018
В крупнейшем канадском городе Торонто фургон наехал на пешеходов. Первоначально полиция сообщила о том, что пострадать могли от восьми до десяти человек, но впоследствии уточнила, что говорить о точном числе пострадавших пока слишком рано.
Подробнее

Смерть на лестнице клуба Privé. Почему оборвалась жизнь 22-летнего молодого человека?

23.04.2018
В октябре 2013 года одна пярнуская семья похоронила своего сына, 22-летнего Леннарта. За несколько дней до этого Леннарт веселился со своими лучшими друзьями в таллиннском клубе Privé. Эта вечеринка оказалась для него последней, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Убийство в Нарве, инцидент со срочниками, повышение цен Taxify и отставка премьера Армении

23.04.2018
Сегодня стало известно, что в субботу вечером в Нарве в своем косметическом кабинете была убита 42-летняя Елена, и что на прошлых выходных в Рапламаа под машину попали срочников, пребывавших на учениях. Также с сегодняшнего дня Taxify повысило цены, а Серж Саргсян после массовых митингов подал в отставку с поста премьер-министра Армении О самых важных новостях понедельника — в нашей традиционной подборке.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В Таллинне задержали троих пьяных мужчин, стрелявших недалеко от детского сада из пневматики

23.04.2018
Сегодня около 14 часов в полицию поступил вызов от персонала детского сада на улице Пухангу в Таллинне. Работники сада заметили в окне дома напротив мужчин, у которых в руках были предметы, напоминающие оружие.
Подробнее

Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
-20% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
167,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100151
139,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Замок Сангасте: невероятная история "Ржаного" графа

23.04.2018
На самом юге Эстонии, спрятавшись среди лесов, находится чудесное место, поражающее своей неброской красотой и немыслимой историей — замок Сангасте, возведенный, как говорят легенды, по подобию знаменитого Виндзорского дворца в Англии.
Подробнее