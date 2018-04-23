Подписан договор о строительстве велодорожки вдоль Тартуского шоссе

Jalgratturid, pilt on illustratiivne Foto: Karli Saul

Сегодня с AS TREF Nord подписан договор подряда о строительстве велосипедно-пешеходной дорожки вдоль Тартуского шоссе на участке от улицы Леннуяама до Старо-Тартуского шоссе, сообщает Раэпресс.