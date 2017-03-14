Подписан договор о строительстве церкви в Мустамяэ

Сегодня, 14 марта, в консистории Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии (ЭЕЛЦ) состоялось подписание договора между фондом ”Мустамяэская церковь” (SA Mustamäe Kirik) и фирмой Ehitus5ECO OÜ о строительстве по адресу Кийли, 9 мустамяэской церкви.

В 2012 году Таллинн и ЭЕЛЦ заключили договор, согласно которому земля, принадлежащая городу, по адресу Кийли, 9 отдавалась в пользование ЭЕЛЦ для строительства церкви. В 2013 году состоялся архитектурный конкурс, на котором с работой ”Fiat Lux” победило бюро Karisma Arhitektid OÜ. В новом здании будут размещены церковный зал, детская комната и центр работы с молодежью, а также другие помещения, необходимые для обеспечения работы церкви.

Архиепископ ЭЕЛЦ Урмас Вийлма: ”Районы Таллинна в том, что касается наличия церквей, находятся в неравном положении — практически все лютеранские церкви расположены в центре города и в Старом городе. В других районах, за исключением Нымме, лютеранских церквей нет. Строительство церкви в Мустамяэ — это шаг вперед. У церкви были и остаются две задачи: проповедь и служение людям. Если эти задачи находятся в гармонии, то церкви не будут пустовать, какие бы ни были времена”.

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас: ”В сентябре 2016 года Таллинн, консистория ЭЕЛЦ и Мустамяэский приход Марии Магдалены подписали договор об основании фонда ”Мустамяэская церковь” (SA Mustamäe Kirik). На сегодняшний день работы можно начинать — и это исторический момент. По первоначальным подсчетам, строительство обойдется в 2,5 миллиона евро и Таллинн обещает поддержку в размере 50%”.

”По плану краеугольный камень будет заложен в июне. Мы очень надеемся, что столетие Эстонской Республики отметим уже в новой Мустамяэской церкви, и около 68 тысяч жителей района получат, наконец, собственный храм!” — сообщила старейшина Мустамяэ Хелле Калда.