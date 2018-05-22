Подозрительно: Партия реформ платила консультационным фирмам, принадлежащим членам партии

Как выяснилось, до прихода к власти Ханно Певкура Партия реформ платила за консультационные услуги фирмам, в которых имели долю реформисты Райн Розиманнус и Мартин Кукк. Обе фирмы получили за свои услуги солидные суммы, пишет Eesti Päevaleht.

Всего Партия реформ выплатила принадлежащей Райну Розиманнусу фирме OÜ Info- ja Analüüsiteenused 92 000 евро. Данная фирма просуществовала два года, прежде чем Розиманнус ее не закрыл вместе с другими своими предприятиями, аргументируя это тем, что они давно прекратили деятельность.

Специализирующейся на связях с правительством и корпоративной коммуникации агентуре Miltton Nordics Партия реформ платила на протяжении четырех месяцев. Согласно информации, Miltton частично оказывает партии услуги и сейчас. Одним из основателей и старшим консультантом Miltton Nordics является Мартин Кукк.

В декабре Delfi писал, что Партия реформ теперь покупает консультационные услуги у Agenda PR, отдавая за это 6000 евро в месяц. Согласно данным Delfi, Agenda PR (на данный момент партия расторгла контракт с фирмой) занималась не делами всей партии, а именно формированием имиджа Ханно Певкура.