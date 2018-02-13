Подозревавшаяся в очернении волостного старейшины блогер из Пярнумаа избежала уголовного наказания

Более полугода находившаяся под подозрением в связи с очернением волостного старейшины блогер из Пярнумаа Анне Сеймар избежала уголовного наказания, пишет Eesti Päevaleht.

Издание отмечает, что споры между прокурорами выдались жаркими.

В ходе следствия выяснилось, что автор поста была осведомлена о действительной причине снятия наличных средств и цели их использования, в которой не было ничего злонамеренного. Также она знала, что деньги снимал не волостной старейшина. В связи с этим часть чиновников прокуратуры посчитали, что блогер, представив хитроумную фразу с риторическим вопросом, нанесла урон имиджу старейшины, совершив таким образом преступление. Другие выразили сомнением в том, должна ли этим делом заниматься прокуратура, а не сам оскорбленный в гражданском суде.

”Изучив и проанализировав все факты, мы пришли к выводу, что в этом конкретном деле — здесь я не обобщаю — у нас нет достаточного количества доказательств для предъявления человеку обвинения”, — объяснила прокурор Ляэнеской прокуратуры Кюллике Каск решение о закрытии дела.

Напомним, что в конце мая прошлого года Анне Сеймар опубликовала в своем блоге выписку с кредитной карты, запрошенную у волостной управы Аудру. Согласно выписке, в воскресенье, 21 декабря 2014 года, в центре Пярну с карты сняли 2050 евро наличными. Так как рядом с банкоматом находится казино, Сеймар в своем блоге написала, а не потратил ли старейшина волости эти деньги в казино?

Ее пост быстро разлетелся по социальным сетям к недовольству старейшины волости Аудру, члену IRL Сийму Суурсильду. Он якобы устал постоянно отвечать на вопросы, что деньги снял сотрудник волостной управы, который регулярно приносит наличные в кассу волости.

”Я не успевал объяснять всему миру, что у меня нет этой карты, и это была клевета”, — подчеркивает Суурсильд. По его словам, именно поэтому он обратился в прокуратуру, которая завела уголовное дело.

Когда Eesti Päevaleht в начале июня связался с Сеймар, чтобы получить комментарий насчет заведенного на нее уголовного дела, то она была очень удивлена. В тот же вечер она опубликовала в блоге новый пост в опровержение заявлений старейшины, что наличные были использованы для выплаты пособий — выписку из кассовой книги за 22 декабря 2014 года, где нет выплат и взносов на подобную сумму.

Во второй половине июня Сеймар написала в своем блоге, что к ней утром пришла полиция и конфисковала компьютеры у нее и ее сожителя. Компьютеры вскоре вернули, но Сеймар не поняла, как это может быть связано с якобы клеветой в отношении волостного старейшины. По ее словам, ей не сообщили о предъявлении подозрения в этом.