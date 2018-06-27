27.06.2018, 10:00

Подозреваемый во взяточничестве Яанус Винк вышел на свободу

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rus.delfi.ee
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Jaanus Vink
Jaanus VinkFoto: Jaanus Lensment

Таллиннский окружной суд освободил из-под стражи подозреваемого в получении крупной взятки бывшего заместителя подразделения ремонта автобусов муниципальной фирмы Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Яануса Винка.

Апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката Анатолия Ярославского и освободил его подзащитного из-под стражи, хотя прокуратура была против такого шага, сообщил в среду, 27 июня, портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на Õhtuleht.

Винка подозревают во взяточничестве в особо крупном размере в период с 2012 по 2017 годы в в обмен на то, чтобы конкретные фирмы получили преимущество в ходе тендеров на приобретение подержанных автобусов, а также тендеры на ремонтные услуги и приобретение товаров. Речь может идти о взятках на общую сумму в 2 миллиона евро.

Вечером 4 апреля Харьюский уездный суд выдал разрешение взять под стражу Винка первоначально сроком до двух месяцев.

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