Подозреваемый во взяточничестве Яанус Винк вышел на свободу

Таллиннский окружной суд освободил из-под стражи подозреваемого в получении крупной взятки бывшего заместителя подразделения ремонта автобусов муниципальной фирмы Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Яануса Винка.

Апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката Анатолия Ярославского и освободил его подзащитного из-под стражи, хотя прокуратура была против такого шага, сообщил в среду, 27 июня, портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на Õhtuleht.

Винка подозревают во взяточничестве в особо крупном размере в период с 2012 по 2017 годы в в обмен на то, чтобы конкретные фирмы получили преимущество в ходе тендеров на приобретение подержанных автобусов, а также тендеры на ремонтные услуги и приобретение товаров. Речь может идти о взятках на общую сумму в 2 миллиона евро.

Вечером 4 апреля Харьюский уездный суд выдал разрешение взять под стражу Винка первоначально сроком до двух месяцев.