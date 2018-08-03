03.08.2018, 14:10

Подозреваемый в злоупотреблении сотрудник TLT: если от меня хотят избавиться, то есть и более нормальные способы

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Тойво Моораст - кто он?
Анн-Марий Нерги
Анн-Марий Нерги
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
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Подозреваемый в злоупотреблении сотрудник TLT: если от меня хотят избавиться, то есть и более нормальные способы
Foto: MIHKEL-MARKUS MIKK, Õhtuleht

Тойво Моораст (член Центристской партии с 2002 года) описал Ärileht, как вчера после обеда находившийся в должности два дня руководитель TLT Денис Бородич вызвал его к себе и в форме приказа сообщил, что трудовые отношения с Моорастом приостанавливают на 30 дней, а зарплату в это время он будет продолжать получать. В TLT Моораст проработал руководителем административного отдела почти десяток лет, с ноября 2010 года.

Трудовые отношения с ним приостановили на основании результатов внешнего аудита, которые указали на злоупотребление служебным положением. В подчинении Моораста работало около 400 работников. Всего в TLT работает более 1700 работников.

Моораст рассказал Ärileht, что он не знает, в чем его подозревают, и вообще разочарован в стиле работы новоиспеченного руководителя TLT Бородича. "Вчера Бородич вызвал меня, он был на работе два дня. Я слышал об этом впервые, вчера после обеда сообщили в форме приказа, что на 30 дней меня отстранили от работы с сохранением зарплаты. Я тогда спросил почему, и только развели руками и пошевелили губами. Сразу назначили неизвестного мне мужчину исполняющим мои обязанности", — рассказал Моораст.

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"Я ведь уже три года пенсионер. Если от меня хотят избавиться и посадить своего человека, то чтобы освободиться от меня, есть и более нормальные способы. Я предложил им, что я ведь могу уйти "по соглашению сторон", на это тоже ничего не сказали".

Моораст твердит, что не знает, в чем его обвиняют на основании внешнего аудита. "Меня так много и постоянно проверяли — налоговый департамент, Министерство финансов, Госконтроль", — перечислил Моораст.

До TLT Тойво Моораст 15 лет проработал в Ласнамяэ, сначала руководителем районного отдела культуры, потом 10 лет заместителем старейшины района.

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Подозреваемый в злоупотреблении сотрудник TLT: если от меня хотят избавиться, то есть и более нормальные способы

03.08.2018
Тойво Моораст (член Центристской партии с 2002 года) описал Ärileht, как вчера после обеда находившийся в должности два дня руководитель TLT Денис Бородич вызвал его к себе и в форме приказа сообщил, что трудовые отношения с Моорастом приостанавливают на 30 дней, а зарплату в это время он будет продолжать получать. В TLT Моораст проработал руководителем административного отдела почти десяток лет, с ноября 2010 года.
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