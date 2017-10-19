Подозреваемые в коррупции вице-мэры Тарту подали в отставку

Вице-мэры Тарту Валво Семиларски и Артем Суворов, которым на этой неделе были предъявлены подозрения в коррупции, в четверг подали заявление об отставке, пишет Ärileht.

Вчера утром полиция безопасности задержала вице-мэров Тарту Валво Семиларского и Артема Суворова по подозрению в нескольких коррупционных преступлениях. По такому случаю прокуратура и КаПо дали пресс-конференцию.

Согласно подозрению, Семиларский принимал участие в приятии решений по вопросам, связанным с его личными экономическими интересами. Кроме того, он подозревается в поучении взятки. Один бизнесмен подозревается в даче взятки Семиларскому.

Суворов подозревается в том, что в течение длительного времени неоднократно получал взятки в обмен на выделение нескольким организациям пособий. Один человек подозревается в даче взятки Суворову.