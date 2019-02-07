Подозрение: в бытность министром лидер ”Исамаа” финансировал из средств ведомства управляемое им НКО

Сеэдер стал членом правления MTÜ Eestimaa Spordiliit "Jõud” в октябре 2011 года и продолжает оставаться им до сих пор. Министром сельского хозяйства он стал в 2007 году.

Коллом изучил архивы и выяснил, что объединение получило от Министерства сельской жизни:

31 января 2011 указом номер 27 — 67 108 евро;

9 февраля 2012 указом номер 28 — 65 231 евро;

17 января 2013 указом номер 20 — 65 000 евро;

17 января 2014 указом 12 — 65 000 евро.

Обнаруженные цифры указывают на то, что отчисления начались еще во время первого правительства Андруса Ансипа, когда министром сельского хозяйства была Эстер Туйксоо. Ее связь со спортивным союзом неясна, но спорт обожал, к примеру, ее тогдашний политический наставник Виллу Рейльян, который стал председателем правления НКО в 2002 году. Позже должность была переименована в ”президент союза”. В кресле президента Рейльян просидел до 2010 года. Связи Рейльян-Туйксоо с финансированием союза Свободная партия изучать не стала, да и границы запрета на совершение действия прослеживаются не так четко.