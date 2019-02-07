07.02.2019, 10:03

Подозрение: в бытность министром лидер ”Исамаа” финансировал из средств ведомства управляемое им НКО

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Сеэдер опровергает
rus.delfi.ee
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Helir-Valdor Seeder
Helir-Valdor SeederFoto: Priit Simson

Исполнительный директор Свободной партии Вахур Коллом направил Государственной прокуратуре сообщение о преступлении со стороны лидера ”Исамаа” Хелира-Валдора Сеэдера, который в свою бытность министром сельского хозяйства финансировал из средств министерства недоходное объединение Jõud, членом правления которого являлся.

Сеэдер стал членом правления MTÜ Eestimaa Spordiliit "Jõud” в октябре 2011 года и продолжает оставаться им до сих пор. Министром сельского хозяйства он стал в 2007 году.

Коллом изучил архивы и выяснил, что объединение получило от Министерства сельской жизни:

31 января 2011 указом номер 27 — 67 108 евро;
9 февраля 2012 указом номер 28 — 65 231 евро;
17 января 2013 указом номер 20 — 65 000 евро;
17 января 2014 указом 12 — 65 000 евро.

Обнаруженные цифры указывают на то, что отчисления начались еще во время первого правительства Андруса Ансипа, когда министром сельского хозяйства была Эстер Туйксоо. Ее связь со спортивным союзом неясна, но спорт обожал, к примеру, ее тогдашний политический наставник Виллу Рейльян, который стал председателем правления НКО в 2002 году. Позже должность была переименована в ”президент союза”. В кресле президента Рейльян просидел до 2010 года. Связи Рейльян-Туйксоо с финансированием союза Свободная партия изучать не стала, да и границы запрета на совершение действия прослеживаются не так четко.

В своем заявлении Коллом отмечает, что согласно антикоррупционному закону должностное лицо не имеет права принимать решение, если решение или действие касается самого должностного лица или связанных с ними людей.

Также из документов следует, что MTÜ Eestimaa Spordiliit ”Jõud” представило министерству сельской жизни ходатайство о получении денежного пособия и 9 декабря 2018 года, в размере 65 000 евро.

Кроме этого, Коллом отмечает, что министерство сельской жизни — в общем и целом не то учреждение, которое должно заниматься финансирование спорта.

Сеэдер опровергает

Сам Сеэдер категорически отрицает все обвинения.

”Я считаю это заявление Свободной партии смешным и представляет собой нечто подобное заявлению Ээсти 200, когда они высказали что-то похожее на счет крышевых денег”, — сказал Сеэдер Delfi и добавил, что все это задумано Свободной партией для привлечения к ней внимания.

По словам политика, деньги НКО выделялись министерством как до того, как он стал министром, так и после того, как он перестал им быть. Также он отметил, что соответствующее решение одобрено как Рийгикогу, так и правительством.

Генеральный секретарь союза Тармо Волт тоже сказал Delfi, что министерство поддерживало их ежегодно, а не только в период 2011-2014.

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