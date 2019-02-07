Подозрение: в бытность министром лидер ”Исамаа” финансировал из средств ведомства управляемое им НКО

В своем заявлении Коллом отмечает, что согласно антикоррупционному закону должностное лицо не имеет права принимать решение, если решение или действие касается самого должностного лица или связанных с ними людей.
Также из документов следует, что MTÜ Eestimaa Spordiliit ”Jõud” представило министерству сельской жизни ходатайство о получении денежного пособия и 9 декабря 2018 года, в размере 65 000 евро.
Кроме этого, Коллом отмечает, что министерство сельской жизни — в общем и целом не то учреждение, которое должно заниматься финансирование спорта.
Сеэдер опровергает
Сам Сеэдер категорически отрицает все обвинения.
”Я считаю это заявление Свободной партии смешным и представляет собой нечто подобное заявлению Ээсти 200, когда они высказали что-то похожее на счет крышевых денег”, — сказал Сеэдер Delfi и добавил, что все это задумано Свободной партией для привлечения к ней внимания.
По словам политика, деньги НКО выделялись министерством как до того, как он стал министром, так и после того, как он перестал им быть. Также он отметил, что соответствующее решение одобрено как Рийгикогу, так и правительством.
Генеральный секретарь союза Тармо Волт тоже сказал Delfi, что министерство поддерживало их ежегодно, а не только в период 2011-2014.