Подошел к концу очередной Фестиваль цветов: у желающих его посетить остался один день!

В нынешнем году темами фестиваля стали "Поздравление на языке цветов" и "Отражение истории в саду", приуроченные к 100-летию Эстонской Республики. В фестивале приняли участие 29 команд, из которых 10 — зарубежных — из Финляндии, (Хельсинки, Керава и Котка), Турции (Анталия), Белоруссии (Минск), Венгрии (Будапешт), Латвии (Рига) Китая (Чэнду) и Германии (Киль). Сады фестиваля доступны для обозрения до конца сентября.

Участие в церемонии завершения фестиваля, включая концерт, бесплатное, сообщает Раэпресс.