23.08.2018, 17:10

Подошел к концу очередной Фестиваль цветов: у желающих его посетить остался один день!

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Tallinna lillefestival 2017
Tallinna lillefestival 2017Foto: Karin Kaljuläte

24 августа в 17 часов в парке на площади Башен у стен Старого города все желающие смогут принять участие в церемонии завершения международного Таллинского фестиваля цветов 2018 года, во время которой состоится чествование лучших садовников и дизайнеров.

В нынешнем году темами фестиваля стали "Поздравление на языке цветов" и "Отражение истории в саду", приуроченные к 100-летию Эстонской Республики. В фестивале приняли участие 29 команд, из которых 10 — зарубежных — из Финляндии, (Хельсинки, Керава и Котка), Турции (Анталия), Белоруссии (Минск), Венгрии (Будапешт), Латвии (Рига) Китая (Чэнду) и Германии (Киль). Сады фестиваля доступны для обозрения до конца сентября.

Участие в церемонии завершения фестиваля, включая концерт, бесплатное, сообщает Раэпресс.

Tallinn Hockey weekend
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