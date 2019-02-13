13.02.2019, 18:40

ПОДКАСТ| "Кисло-сладкий томатный гозе". Слушайте лекцию о пиве: что и как пить, если надоел обычный лагер

 (8)
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Виталий Бесчастный
редактор
EST 6
Haltuura, podcast
Haltuura, podcastFoto: Ilmar Saabas

Мы пригласили пивного гурмана Михаила Коцюка рассказать слушателям "Халтуры" о своем хобби. Он работает в отделе продаж фирмы UPS, а по вечерам дегустирует пиво, ведет блог и ходит на различные пивные выставки.

Миша рассказал про обилие выбора в местных лавках, как делают пиво в бочках из-под портвейна и почему пиво - больше, чем напиток под футбол с сухариками. Слушайте подкаст "Халтура"!

Также вы можете слушать "Халтуру" в подкастах Google и Soundcloud. Ознакомьтесь с другими частями здесь.

Если хотите стать участником следующего эпизода, то пишите на почту rus@delfi.ee.

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