13.02.2019, 18:40
ПОДКАСТ| "Кисло-сладкий томатный гозе". Слушайте лекцию о пиве: что и как пить, если надоел обычный лагер(9)
Мы пригласили пивного гурмана Михаила Коцюка рассказать слушателям "Халтуры" о своем хобби. Он работает в отделе продаж фирмы UPS, а по вечерам дегустирует пиво, ведет блог и ходит на различные пивные выставки.
Миша рассказал про обилие выбора в местных лавках, как делают пиво в бочках из-под портвейна и почему пиво - больше, чем напиток под футбол с сухариками. Слушайте подкаст "Халтура"!