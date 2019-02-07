ПОДКАСТ "Халтура" с Дарьей Саар | В какой партии состояла, какие недочеты у ETV+ и при чем здесь "Железный человек"?

Многим известно, что Дарья Саар "подрабатывала" генеральным продюсером первого русскоязычного сериала в Эстонии "LasnaГорск". Также помогала в организации модных-воркшопов в Нарве (Creative Narva). После этого привезла в Таллинн кинокритика Антона Долина и принимала участие в других мероприятиях PÖFF.

Как вы уже поняли, мероприятий, задач и проблем у Даши много. Слушайте подкаст и узнайте, как она все успевает, кем Дарья халтурила в детстве, в какой партии состояла и зачем ей все это нужно.

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