Подкаст DELFI | "Халтура": а вы как монетизируете хобби и свободное от основной работы время?

”Халтура” — это подкаст о возможностях. У Эстонии много плюсов, но ”реальной” зарплаты зачастую многим ее жителям не хватает, чтобы удовлетворить все материальные потребности. Многим местным приходится халтурить, то есть искать побочный заработок — выступать, готовить, убирать, обучать. Именно о них и пойдет речь в подкасте Delfi на русском языке.

Мы будем приглашать людей, которые имеют дополнительный заработок. А героем нашей передачи может стать любой: спасатель, политик, продавщица - все, кто вынужден подхалутривать в условиях не очень большой основной зарплаты.

Зачем нас слушать?

У вас есть шанс узнать о новой нише и ее особенностях. Кто знает, может вы начнете халтурить подобным образом. Ознакомиться с проблемами той, или иной профессии. Сколько зарабатывают водители автобусов, какая смена у кассиров? Знакомство с интересными людьми, о которых вы вряд ли слышали. Еще раз — мы приглашаем не только знаменитостей. Ведущие — сотрудники Rus.Delfi, главред Дмитрий Кукушкин и корреспондент Виталий Бесчастный.

Каждый по-своему смотрит на ситуацию. Во-первых, Дмитрий руководитель, он знает, что такое быть работодателем. Во-вторых, Виталий младше своего начальника в два раза, и смотрит на обстоятельства с ”молодежной” стороны.

Праздники не заканчиваются!

Героями первого подкаста ”Халтура” стали люди, которые приносят праздник в дом — Снегурочка и Дед Мороз. Снегурочка, Ада, работает в школе учителем физкультуры, а Георг, Дед Мороз, занимается всем по чуть-чуть.