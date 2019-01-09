09.01.2019, 19:50

Подкаст DELFI | "Халтура": а вы как монетизируете хобби и свободное от основной работы время?

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премьера!
Виталий Бесчастный
редактор
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
EST 8
Подкаст DELFI | "Халтура": а вы как монетизируете хобби и свободное от основной работы время?
ХалтураEkspress Meedia

Портал Delfi запускает серию подкастов на русском языке — "Халтура". Сейчас мы объясним, зачем следить за нашей передачей, и расскажем, о чем был первый эпизод!

”Халтура” — это подкаст о возможностях. У Эстонии много плюсов, но ”реальной” зарплаты зачастую многим ее жителям не хватает, чтобы удовлетворить все материальные потребности. Многим местным приходится халтурить, то есть искать побочный заработок — выступать, готовить, убирать, обучать. Именно о них и пойдет речь в подкасте Delfi на русском языке.

Мы будем приглашать людей, которые имеют дополнительный заработок. А героем нашей передачи может стать любой: спасатель, политик, продавщица - все, кто вынужден подхалутривать в условиях не очень большой основной зарплаты.

Зачем нас слушать?

  1. У вас есть шанс узнать о новой нише и ее особенностях. Кто знает, может вы начнете халтурить подобным образом.
  2. Ознакомиться с проблемами той, или иной профессии. Сколько зарабатывают водители автобусов, какая смена у кассиров?
  3. Знакомство с интересными людьми, о которых вы вряд ли слышали. Еще раз — мы приглашаем не только знаменитостей.
  4. Ведущие — сотрудники Rus.Delfi, главред Дмитрий Кукушкин и корреспондент Виталий Бесчастный.

Каждый по-своему смотрит на ситуацию. Во-первых, Дмитрий руководитель, он знает, что такое быть работодателем. Во-вторых, Виталий младше своего начальника в два раза, и смотрит на обстоятельства с ”молодежной” стороны.

Праздники не заканчиваются!

Героями первого подкаста ”Халтура” стали люди, которые приносят праздник в дом — Снегурочка и Дед Мороз. Снегурочка, Ада, работает в школе учителем физкультуры, а Георг, Дед Мороз, занимается всем по чуть-чуть.

Дмитрий Кукушкин и Виталий Бесчастный расспросили волшебников о их халтуре. Куда их однажды вывезли за город? Сколько можно заработать в декабре? Какие конкурсы можно и нельзя исполнять на празднике? Все это и не только вы узнаете, прослушав подкаст ”Халтура”.

2.30 — Как гости начали работать Снегурочкой и Дедом Морозом
4.22 — Почему?
5.45 — Как стать Дед Морозом?
6.45 — Какие навыки нужны?
9.15 — Какой любимый конкурс?
10.33 — Что такое Новый год по-русски и причем тут Путин?
10.58 — О деньгах
12.10 — Плохой опыт
13.25 — Смешная история
14.20 — Празднуют ли они Новый год?
16.45 — За какой период нужно заказывать ведущих?
18.10 — Кем подрабатывают учителя?
19.50 — Что нужно, чтобы получить заказы?
21.36 — Увеличился ли спрос на данную услугу?
22.45 — О детях и чудесах
26.00 — О родителях и волшебстве

И помните — героем можете стать и Вы. Просто напишите на почту vitalibes@ekspress.ee о своей работе и халтуре. А может у вас есть интересный знакомый? Смело рассказывайте, страна должна знать своих героев.

P.S. И да, конечно же мы в курсе другого значения слова "Халтура". Но в нашем подкасте мы говорим не о недобросовестно выполненной работе, а именно о побочном заработке, о монетизации хобби. И пусть бросит в нас камень тот, кто сам никогда не халтурил!

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Спасибо за ответы и удачи!
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