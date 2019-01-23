23.01.2019, 20:00

ПОДКАСТ | Что происходит на турнирах по Брейн-рингу, где интересней работать - в Риге или Таллинне и когда посиделки в баре успели надоесть?

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третий эпизод "Халтуры"
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Виталий Бесчастный
редактор
EST 21
ПОДКАСТ | Что происходит на турнирах по Брейн-рингу, где интересней работать - в Риге или Таллинне и когда посиделки в баре успели надоесть?
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В очередном эпизоде подкаста "Халтура" мы поговорили с журналистом, организатором турниров по ЧГК и Паб-квизов Андреем Шумаковым.

Андрей уроженец Челябинска. За свою карьеру он успел поработать в "Sports.ru", "Советский спорт", "Gazprom-RusVelo", "60 секунд" (Рига), ETV+, а сейчас является редактором журнала “Яна”. Помимо этого он профессиональный игрок в интеллектуальные игры и даже чемпион мира по Брейн-рингу.

Шумаков рассказал, как организовать викторину в баре Таллинна, поведал об особенностях подготовки к играм и поделился мнением о Юрие Дуде, с кем знаком лично и часто пересекался в Москве.

Слушайте другие выпуски подкаста "Халтура" ЗДЕСЬ.

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