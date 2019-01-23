ПОДКАСТ | Что происходит на турнирах по Брейн-рингу, где интересней работать - в Риге или Таллинне и когда посиделки в баре успели надоесть?

Андрей уроженец Челябинска. За свою карьеру он успел поработать в "Sports.ru", "Советский спорт", "Gazprom-RusVelo", "60 секунд" (Рига), ETV+, а сейчас является редактором журнала “Яна”. Помимо этого он профессиональный игрок в интеллектуальные игры и даже чемпион мира по Брейн-рингу.

Шумаков рассказал, как организовать викторину в баре Таллинна, поведал об особенностях подготовки к играм и поделился мнением о Юрие Дуде, с кем знаком лично и часто пересекался в Москве.

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