Подходящая малышам вакцина от гриппа осталась лишь в ряде аптек, пополнять запасы не будут

В этом сезоне в Эстонии доступны две вакцины от гриппа, но только одна из них подходит детям до трех лет. Пока она еще есть в некоторых аптеках и поликлиниках, но дополнительных объемов этой вакцины в Эстонию ввозить не будут.

В этом году доступны два типа вакцины: одна защищает от четырех штаммов гриппа, вторая — от трех. Последняя вакцина (Influvac) подходит для маленьких детей, но после того, как ее запасы закончатся, пополнить их будет невозможно, пишет rus.err.ee.

"Последняя дополнительная партия трехвалентной вакцины Influvac прибыла в Эстонию в конце прошлой недели, и она в некоторых аптеках и учреждениях здравоохранения еще доступна, но заказать дополнительные объемы невозможно", — сказала старший инспектор бюро лицензирования и инспекции Департамента лекарственных средств Клара Саар ERR Uudised.

Она добавила, что в четверг в Эстонию прибыли 11 500 доз четырехвалентной вакцины VaxigripTetra, которая подходит для вакцинации детей с трех лет. Она доступна по всей Эстонии.