Подходит к концу конкурс идей Дней старого города
Идеи для программы следующих Дней старого города, которые пройдут с 30 мая по 2 июня 2019 года, можно отправлять организаторам мероприятия до 25 января этого года, сообщает управа Кесклинна.
Идеи для программы следующих Дней старого города, которые пройдут с 30 мая по 2 июня 2019 года, можно отправлять организаторам мероприятия до 25 января этого года, сообщает управа Кесклинна.
”В этом году Дни старого города пройдут под девизом ”Таллинн 800”, чтобы отпраздновать первое упоминание города в хронике Ливонии Генриха Латвийского, а также формирование городской культуры. Кроме этого, мероприятие, как обычно, сосредоточится на том, чтобы познакомить всех со Старым городом. Именно на этих двух идеях и фокусируется объявленный конкурс”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
На конкурс организаторы ждут идеи, которые вписывались бы в концепцию ”Таллинн 800”. По словам главного организатора Дней старого города Анне Вельт, ожидаются идеи, связанные с национальной культурой, музыкой, театром, танцами, молодежью, спортом и так далее. Лучшие идеи будут претворены в жизнь при поддержке Управы района Кесклинн. Можно предлагать идеи отдельных мероприятий или серии мероприятий. При этом, они должны проходить в Старом городе или в зеленых зонах вокруг него.
Проект вместе с идеей нужно подать в виде ходатайства на поддержку некоммерческой деятельности. Форму ходатайства можно посмотреть здесь. Ходатайства могут подавать как частные лица, так и объединения.
Дни Старого города проходят в Таллинне с 1982 года. Тема следующего года связана с так называемым датским временем, начавшимся в 1219 году. В это время была построена сеть городских улиц, ратуша, здания гильдий, церкви и оборонные сооружения. Герб Таллинна с тремя львами происходит от датского королевского герба.
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