Подходит к концу конкурс идей Дней старого города

”В этом году Дни старого города пройдут под девизом ”Таллинн 800”, чтобы отпраздновать первое упоминание города в хронике Ливонии Генриха Латвийского, а также формирование городской культуры. Кроме этого, мероприятие, как обычно, сосредоточится на том, чтобы познакомить всех со Старым городом. Именно на этих двух идеях и фокусируется объявленный конкурс”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

На конкурс организаторы ждут идеи, которые вписывались бы в концепцию ”Таллинн 800”. По словам главного организатора Дней старого города Анне Вельт, ожидаются идеи, связанные с национальной культурой, музыкой, театром, танцами, молодежью, спортом и так далее. Лучшие идеи будут претворены в жизнь при поддержке Управы района Кесклинн. Можно предлагать идеи отдельных мероприятий или серии мероприятий. При этом, они должны проходить в Старом городе или в зеленых зонах вокруг него.

Проект вместе с идеей нужно подать в виде ходатайства на поддержку некоммерческой деятельности. Форму ходатайства можно посмотреть здесь. Ходатайства могут подавать как частные лица, так и объединения.