Подготовиться к Тотальному диктанту поможет ”Русский по субботам”

Уже пятый год подряд в преддверии международной акции проверки грамотности ”Тотальный диктант” Таллиннская городская управа проводит бесплатные курсы ”Русский по субботам”.

”Повторить правила правописания можно будет на бесплатных занятиях ”Русский по субботам” в Таллиннском университете 18 и 25 марта, а также 1 апреля. Как показал опыт предыдущих лет, курсы пользуются большой популярностью среди горожан и получают самые положительные отклики”, — сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Занятия проведут Наталия Чуйкина, лектор Гуманитарного института Таллиннского университета, и Наталья Береснева, учитель-методист Таллиннской Эхтеской гуманитарной гимназии.

”Русский по субботам” традиционно проходит в аудиториях Таллиннского Университета (Нарва мнт. 29). Первое занятие пройдет в Таллиннском зале (М-218), последующие в Auditorium Maximum (А-002). Начало в 11 часов. Занятия бесплатные и открыты для всех желающих, предварительная регистрация не требуется. Регистрация на участие в Тотальном диктанте, который состоится 8 апреля в ледовом холле ”Тондираба”, начнется 29 марта.

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Тотальный диктант — ежегодная международная добровольная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма на русском языке. Идея проведения мероприятия родилась на гуманитарном факультете Новосибирского государственного университета.

Участники акции, которыми могут стать все желающие, пишут диктант, который проходит одновременно в десятках городов мира (с поправкой на часовые пояса).