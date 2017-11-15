Поддержите Таллинн в конкурсе на звание столицы Тотального диктанта-2018!

Главный город акции будет объявлен 27 января 2018 года на конференции Тотального диктанта, которая состоится на родине проекта — в Новосибирске. Таллинн стал единственным кандидатом за пределами России, значится на сайте totaldict.ru.

”Таллинн выполнил все критерии для того, чтобы претендовать на столичный статус. Например, в 2017 году он привлёк к участию около 3000 человек, что существенно превышает требуемый минимум в тысячу участников, — отметил глава оргкомитета акции в Таллинне Михаил Кылварт. — Впервые у поклонников Тотального диктанта появится возможность выбрать новую столицу проекта. Всех, кто желает, чтобы этот почетный статус достался Таллинну, мы призываем голосовать на страничке”.

Выбор столицы диктанта проходит в три этапа: с 1 октября по 10 ноября был открыт прием заявок от городов-участников; с 13 ноября до 26 декабря на официальном сайте проекта пройдет открытое голосование за столицу Тотального диктанта 2018 года; а 27 декабря 2017 года будут объявлены пять городов, вошедших в шорт-лист голосования. У городов, вышедших в финальный этап отбора, будет ровно месяц, чтобы подготовиться к презентации на ежегодной конференции Тотального диктанта в Новосибирске, которая пройдет 27 января 2018 года, и в ходе которой жюри выберет победителя.

Именно в столице Тотального диктанта будет организована главная площадка проекта, на которой 14 апреля автор прочитает текст диктанта 2018 года. Все желающие написать Тотальный диктант под диктовку автора текста смогут сделать это в реальном времени: из главной аудитории акции планируется прямая трансляция. Имя автора будет объявлено в конце ноября на традиционной пресс-конференции.

”Этот год — уникальный для Тотального диктанта: теперь у каждого появилась возможность повлиять на судьбу проекта и выбрать город, который станет центром внимания до следующих выборов столицы проекта осенью 2018 года. Уже определилось 16 претендентов, каждый из которых достоин звания главного города проекта, и только посетители нашего официального сайта смогут определить исход этих соревнований, отдав голос за родной или любимый город. Голосование будет длиться полтора месяца”, — рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Желание побороться за звание столицы выразили 15 российских городов: Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ставрополь, Томск, Тюмень, Уфа, Челябинск — и один за пределами РФ — Таллинн. Новосибирск останется родиной Тотального диктанта, местом расположения Экспертного совета и Штаба проекта.