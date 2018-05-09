Подающие на гражданство получат возможность бесплатно изучать эстонский язык

Конституционная комиссия Рийгикогу отправила на первое чтение законопроект, согласно которому иностранцы, прожившие в Эстонии на протяжении не менее пяти лет, получат возможность бесплатно изучать эстонский язык. Расходы возьмет на себя государство, передает пресс-служба Рийгикогу.

Инициированный правительством проект закона о внесении дополнений в Закон о гражданстве (629 SE) даст возможность иностранцам, которые хотели бы получить гражданство Эстонии, изучать эстонский язык. Языковые курсы для участников будут бесплатными. Государство готово выплачивать иностранцу компенсацию в период, в течение которого он по договоренности с работодателем находится в неоплачиваемом учебном отпуске с целью посещения языковых курсов.

Председатель конституционной комиссии Марко Померантс сказал, что изменение закона позволит достичь несколько целей. ”Иностранец будет мотивирован изучить эстонский язык на уровне, который позволит ему ходатайствовать о гражданстве нашего государства. Он выучит эстонский язык на достаточном уровне, не должен платить за это и к тому же получит гражданство”, — сказал он.