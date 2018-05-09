09.05.2018, 12:28

Подающие на гражданство получат возможность бесплатно изучать эстонский язык

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rus.delfi.ee
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passFoto: Rene Suurkaev

Конституционная комиссия Рийгикогу отправила на первое чтение законопроект, согласно которому иностранцы, прожившие в Эстонии на протяжении не менее пяти лет, получат возможность бесплатно изучать эстонский язык. Расходы возьмет на себя государство, передает пресс-служба Рийгикогу.

Инициированный правительством проект закона о внесении дополнений в Закон о гражданстве (629 SE) даст возможность иностранцам, которые хотели бы получить гражданство Эстонии, изучать эстонский язык. Языковые курсы для участников будут бесплатными. Государство готово выплачивать иностранцу компенсацию в период, в течение которого он по договоренности с работодателем находится в неоплачиваемом учебном отпуске с целью посещения языковых курсов.

Председатель конституционной комиссии Марко Померантс сказал, что изменение закона позволит достичь несколько целей. ”Иностранец будет мотивирован изучить эстонский язык на уровне, который позволит ему ходатайствовать о гражданстве нашего государства. Он выучит эстонский язык на достаточном уровне, не должен платить за это и к тому же получит гражданство”, — сказал он.

”Государство планирует финансово поддерживать тех, кто изучает эстонский язык и готовится к сдаче экзамена на гражданство”, — сказал заместитель председателя конституционной комиссии Юри Адамс. По его словам, организацией языковых курсов займется Академия внутренней обороны, но эти задачи могут быть переданы и другому языковому учебному заведению.

Договоры о языковом обучении планируется начать заключать с января следующего года. Согласно законопроекту, на покрытие связанных с обучением расходов в течение следующих трех лет будет выделено 3,7 миллиона евро.

Для получения гражданства Эстонии человек должен овладеть эстонским языком на уровне В1. О гражданстве Эстонии может ходатайствовать иностранец, проживший в Эстонии на протяжении как минимум восьми лет.

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Первое чтение законопроекта запланировано на заседание Рийгикогу 15 мая.

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