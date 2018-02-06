”Подарок всем, кто помнит советское время”. GAG устраивает концерт музыки СССР — общественность в ступоре

10 марта, спустя две недели после 100-летия Эстонской Республики, в концертом доме Nordea по инициативе Гимназии Густава Адольфа (GAG) пройдет концерт эстрадной музыки советского периода "Красная стрела", что уже вызвало у общественности бурную реакцию.

”Сегодня ситуация изменилась. С советского времени в Эстонии прошло достаточно много времени, чтобы забыть и простить многие вещи”, — сказал директор Гимназии Хендрик Агур.

”Композиторы создают ко дню рождения Республики новые шедевры, развивая основу культуры, а мы преподнесем ко дню рождения ЭР подарок России и всем людям, которые хорошо помнят советское время”, — сказал он и добавил, что через этот концерт и музыку устроители хотят призвать людей к примирению и прощению.

”Не думаю, что кого-то наш музыкальный проект может оскорбить. Те, кого это раздражает, на концерт не придут”, — отметил Агур и признал, что многие ученики вначале были ошеломлены данной идеей.

Ученица 11 класса Саара Калдма сказала, что сначала действительно не поняла, почему была выбрана именно такая тема, но потом все стало на свои места. ”В то время как весь год полон лишь культурных событий на тему ЭР100, очередной концерт этой тематики может показаться скучным, — сказала она. — Это своего рода культурный шок и урок истории одновременно”.

Учитель музыки гимназии Лилиан Рейнметс отметила, что такой концерт — хорошая возможность для учеников поупражняться в русском языке и поближе познакомиться с культурой того времени. ”Исполнение этого репертуара в юбилейный для Эстонии год могло бы стать воспоминанием о культуре былого времени. Также это могло бы показать, что мы смирились с тем, что было, и не отрицаем прошлого”, — сказала педагог.