Подарок к юбилею ЭР: Ааре Аава исключили из EKRE за инакомыслие

24 февраля из списков Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) был исключен член Пярнуского горсобрания Ааре Аава, которого обвинили в ведении подрывной деятельности против партии.

Аава отмечал, что представленные фракцией партии горуправе задачи и проекты были непродуманными и сырыми, и выступал за более тщательную подготовку, с чем его соратники по фракции не были согласны.

”Как председатель фракции он систематически подавлял и принижал предложения остальных членов. В комиссиях он оставлял без поддержки предложения членов фракции и агитировал однопартийцев голосовать против них”, — сказала председатель пярнуского округа EKRE Хелле Куллеркупп.