”Подаренная жизнь” призывает предприятия отказаться от рождественских подарков в пользу больных раком

Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” призывает предприятия на предстоящее Рождество отказаться от вручения бесполезных и наскучивших подарков клиентам, партнерам или работникам, вместо этого поддержав пожертвованиями раковых больных. В этом году все предприятия также смогут приобрести в фонде благотворительные рождественские открытки и упаковки вафель.

Пожертвование в фонд лечения рака означает для раковых больных в Эстонии надежду и возможность провести более долгую, полноценную жизнь в кругу близких или даже вылечиться.

”У предприятий есть возможность отказаться от бесполезных рождественских подарков и вместо этого пожертвовать средства на лечение раковых больных, — сказал руководитель фонда лечения рака ”Подаренная жизнь” Тойво Тянавсуу. — Если предприятие желает поддержать раковых больных, но при этом не хочет забывать про партнеров или клиентов, то в сотрудничестве с фирмой Vahvlihaldjad мы запустим мастерскую гномов и испечем для мешка Деда Мороза вкусные традиционные вафли. Также в качестве благотворительного подарка в фонде можно приобрести светоотражатели”.

”Впервые все предприятия смогут приобрести рождественские открытки в фонде лечения рака. Мы позаботимся также о тексте поздравлений. Добровольцев фонда можно пригласить на рождественский корпоративный праздник, где они помогут собрать пожертвования для поддержки раковых больных, а я могу прийти и рассказать о работе фонда”, — добавил Тойво Тянавсуу.

Рождественский стол для сотрудников фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” рекомендует забронировать 14, 15 или 16 декабря в зале Saku Suurhall. В эти даты в нем пройдет грандиозная и насыщенная развлекательная программа ”Рождественский гала-вечер”, во время которого также можно будет сделать пожертвование в фонд. Подробности читайте на www.joulugala.ee.

В прошлом году от вручения рождественских подарков отказалась строительная фирма Rand & Tuulberg. Вместо этого предприятие сделало пожертвование в фонд лечения рака. Гномики фонда испекли для фирменного мешка с подарками вафли.

”Отзывы были исключительно положительными, и нашим партнерам эта мысль очень понравилась, — рассказала руководитель бюро компании Rand & Tuulberg Марилийз Куламаа. — Благодаря этому подарку люди смогли почувствовать себя особенными, оказав помощь тем, кто в этом нуждается, и, в то же время, записав на свой счет доброе дело”.

Предложение благотворительной ”рождественской услуги” для вашей фирмы вы можете получить, написав по адресу info@kingitudelu.ee или позвонив по телефонам 559 22 221 (Катрин Кууземяэ) или 52 76 004 (Тойво Тянавсуу).

В 2017 году Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” поддержал более 75 жителей Эстонии, в лечение которых было вложено в общей сложности около 750 000 евро.