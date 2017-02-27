Подача связанных с гражданством ходатайств теперь проходит только в заранее забронированное время

1 марта обновляется порядок подачи ходатайств о гражданстве Эстонской Республики в бюро облуживания Департамента полиции и погранохраны. Теперь для подачи ходатайства о получении и восстановлении гражданства либо об освобождении или отказе от гражданства следует заранее забронировать время в подходящем бюро обслуживания.

Как и сейчас, не приходя в бюро обслуживания департамента, ходатайство можно подать по почте или по электронной почте при наличии дигитальной подписи.

„Ходатайства, связанные с гражданством, человеку доводится подавать за свою жизнь редко и, как правило, для этого люди заранее планируют посещение бюро обслуживания", — говорит главный специалист отдела развития Департамента полиции и погранохраны Кайли Кяэрид. „Система бронирования делает посещение бюро обслуживания для клиента более персональным, быстрым и удобным, так как человек не должен ждать в очереди, и наш сотрудник принимает клиента в запланированное именное для него время".

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Кяэрид добавила, что с помощью новой системы департамент сможет лучше планировать работу бюро обслуживания, как по дням недели, так и по часам, чтобы не возникало длинных очередей.

В прошлом году департамент полиции и погранохраны получил 1038 ходатайств о гражданстве, из них больше всего в столичных бюро обслуживания — 544. В Идаской префектуре было подано 203 ходатайства, по почте или по э-почте — 202 ходатайства.

В 2016 году для посещения бюро обслуживания департамента для подачи различных ходатайств и получения документов делалось в среднем 3125 бронирований в месяц. Время ожидания в очереди в бюро обслуживания для посетителя, забронировавшего время заранее, в среднем составляет две минуты.

Подходящее для посещения бюро обслуживания время можно забронировать на сайте https://broneering.politsei.ee/. При необходимости это можно сделать и по инфотелефону департамента 612 3000. Дополнительную информацию, связанную с вопросами гражданства, можно получить на сайте www.politsei.ee/ru/, а также написав по адресу info@politsei.ee либо позвонив по инфотелефону 612 3000, который работает ежедневно с 8 до 19 часов.