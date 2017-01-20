Салон красоты Delavue завлекает женщин на бесплатные пробные процедуры, где специалист ”диагностирует” у них серьезные проблемы с кожей. Естественно, лучшим лечением оказываются дорогостоящие процедуры, которые — о, чудо! — предлагает салон и для оплаты которых тут же, в салоне, можно оформить рассрочку, пишет Eesti Päevaleht.

Расположившийся в соседнем помещении кредитный администратор быстро заключит заковыристый договор о рассрочке, которую доверчивый клиент будет выплачивать еще долго.

При входе в салон красоты класса ”люкс” Delavue, находящийся в одном из самых дорогих отелей столицы Radisson Blu, в глаза сразу бросается диссонанс: с одной стороны — Старый город, шикарное интерьер, приглушенная музыка, бесплатный эспрессо, тюнингованные уколами красоты лица администраторов, девушки с ярким макияжем, а с другой — скромно одетые женщины среднего и пожилого возраста, сидящие на диванах в зале ожидания. Не похоже, что они пришли сюда с готовностью взять кредит под высокие проценты и прикупить косметических процедур на 5000 евро.

Бесплатный сыр — только в мышеловке

”Да, мы тут первый раз, нам позвонили. Пришли, потому что это бесплатно”, — рассказали две сидящие на диване русские женщины предпенсионного возраста.

Несколько дней тому назад в редакцию обратилась Ирене (имя изменено — прим.ред.), мама которой Элли подписала с Delavue договор о кредите под 20% годовых, хотя шла в салон на бесплатную ознакомительную процедуру, которую ей предложили по телефону и которая, как утверждали на том конце провода, ни к чему не обязывает.

В назначенное время женщина пришла на место. ”После проверки каким-то аппаратом мне сказали, что у меня очень сухая кожа и опасность тромбоза и инсульта”. 65-летняя Элли очень испугалась, на что ей ответили, что проблема решаема и что надо пройти в салоне курс процедур, который можно взять в рассрочку. Элли ответила, что скоро выйдет на пенсию и не хочет никакой рассрочки. ”Но меня уговорили, и я подписала бумаги”, — жалуется женщина.

Дома ее дочь изучила документы. Выяснилось, что мама подписала договор о приобретении в рассрочку косметических услуг на сумму 2340 евро и договор с LHV Finance, который облегчит кошелек пожилой женщины на 97 евро каждый месяц.

Kosmeetikute rahvusvahelise standardiga CIDESCO koolitaja Merike Ivaski sõnul on 65-aastasele Ellile määratud 35-protseduuriline programm segane ja sisaldab ka protseduuri, mida ei tohiks vananevale ja kuivale nahale üldse teha. Foto: Andres Putting

Согласно договору, Элли приобрела 35 процедур, которые должны сотворить с ее кожей чудо. Стоимость ”лечения” LHV сразу же перевел на счет салона, а Элли должна вернуть банку эту сумму в течение двух лет. Мать и дочь отправились в салон и сообщили о желании отказаться от договора, но вместо этого им всучили заявление о его расторжении, за которое надо было заплатить 30 евро.

Delavue ilusalongiga sõlmitud lepingust ei saa taganeda. Võimalik on ainult see 30-eurose tasu eest lõpetada, mis on paika pandud sellessamas allkirjastatud lepingus. Foto: Andres Putting

Но это еще не все. Пункт 3.3. договора гласит, что в случае экстренного отказа от договора производится перерасчет подлежащей со стороны клиента возврату суммы согласно действующему ценнику, а за основу берется стоимость каждой зафиксированной в прейскуранте единичной услуги. Звучит угрожающие, особенно принимая во внимание, что на сайте фирмы ценник на предлагаемые вне пакетов единичные услуги отсутствует, а для того, чтобы посмотреть на него в салоне, надо изъявить желание.

По словам одного из косметологов фирмы, приобретаемые отдельно услуги могут оказаться очень дорогими. Таким образом, может случиться, к примеру, что прошедший половину процедур клиент после расторжения договора обнаружит, что салон таким образом ”пересчитал на основании ценника” стоимость пройденных процедур, что кредит придется выплачивать еще долго.

Выясняется, что бизнес-план салона Delavue строится как раз на склонении клиентов к взятию кредита. По словам косметолога Екатерины, целевой аудиторией салона являются женщины в возрасте 40-70 лет.

Фирма была основана в конце 2015 года двумя молодыми мужчинами: Георгием Сичинава и Семеном Родионовым. Весной прошлого года предприятие наняло работников, и, несмотря на то, что, согласно бизнес-регистру, основным видом деятельности фирмы является предоставление услуг в сфере индустрии красоты, на работу были взяты и консультанты по кредитам. В мае через Кассу по безработице фирма искала двух сотрудников, в задачи которых входило бы оформление рассрочки и обслуживание клиентов. Салон начал работу. А в соцсетях сразу же стали появляться жалобы: после бесплатной процедуры по чистке лица, не заставляя себя долго ждать, со стороны салона начинается ”обработка” клиента и агрессивная продажа дорогостоящих процедур и навязывание кредита в размере 1700-5000 евро.

Пока фирма Delavue не предоставила ни одного экономического отчета, но, судя по всему, план действует: за последний квартал 2016 года предприятие одних только налогов на рабочую силу заплатило на сумму около 80 000 евро.

В салон — с ИД-картой?

Когда автор статьи в ходе журналистского эксперимента позвонила в салон, чтобы записаться на бесплатную процедуру, ее первым делом попросили взять с собой ИД-карту, которая нужна якобы для регистрации гостей.

Журналиста EPL встретила косметолог Екатерина, которая сообщила, что у той первая или вторая стадия купероза, и это еще можно вылечить. Для окончательного диагноза они отправились в соседний кабинет к диагносту, который подтвердил опасения. После этого началось проведение бесплатной процедуры. Процесс сопровождался разговорами Екатерины о слабых капиллярах, необходимости остановить развитие купероза, опасности микроинсульта. ”Наше дело — пригласить вас в нашу клинику, чтобы помощь решить эти проблемы”, — сказала Екатерина, после чего удалилась ”для консультации с врачом относительно дальнейшего плана лечения”.

Вернувшись, косметолог подняла тему рассрочку и поинтересовалась, приемлема ли сумма в размере 70 евро в месяц. Ранее она говорила, что салон не проводит единичных процедур и что необходимо приобрести целый пакет, самый дорогой стоит 5000 евро и включает в себя услуги диетологов, стилистов и других специалистов.

Екатерина отметила, что за целый пакет можно заплатить и одним платежом, но, не дождавшись ответа, плавно перешла на тему якобы беспроцентной рассрочки, которую предлагают как LHV, так и Liisi. В очередной раз не дождавшись согласия, женщина проводила журналиста в соседний кабинет, где ему протянули договор о рассрочке и программу услуг, которая состояла из 24 процедур и стоила 1700 евро. По словам управляющего по кредитам, рассрочка беспроцентная, так как салон якобы делает данному клиенту скидку и сам оплачивает проценты.

На этой ноте журналист достает пресс-карту и представляется. ”Да, на нас, действительно, жалуются”, — признает Екатерина. На вопрос о том, почему клиента не информируют о ставке затратности кредита, а говорят о том, что он беспроцентный, управляющий отвечает, что просто не успел это сделать.

Просьбу назвать имя врача, составившего ”план лечения”, ни один из сотрудников фирмы выполнить не смог, и в итоге выяснилось, что никакого врача и вовсе не существует.

В четверг в 11 часов в комнате ожидания находилось восемь женщин. Два часа спустя, когда журналист покидал салон, ”своей участи” ожидала ”новая порция” клиентов. По словам Екатерины, в фирме работает 55 человек, за год ”собрано” около тысячи клиентов. Все ли они уверены, что им необходим кредит на маски для лица за несколько тысяч евро, — остается только гадать.