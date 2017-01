Салон красоты Delavue завлекает женщин на бесплатные пробные процедуры, где специалист ”диагностирует” у них серьезные проблемы с кожей. Естественно, лучшим лечением оказываются дорогостоящие процедуры, которые — о, чудо! — предлагает салон и для оплаты которых тут же, в салоне, можно оформить рассрочку, пишет Eesti Päevaleht.

Расположившийся в соседнем помещении кредитный администратор быстро заключит заковыристый договор о рассрочке, которую доверчивый клиент будет выплачивать еще долго.

При входе в салон красоты класса ”люкс” Delavue, находящийся в одном из самых дорогих отелей столицы Radisson Blu, в глаза сразу бросается диссонанс: с одной стороны — Старый город, шикарное интерьер, приглушенная музыка, бесплатный эспрессо, тюнингованные уколами красоты лица администраторов, девушки с ярким макияжем, а с другой — скромно одетые женщины среднего и пожилого возраста, сидящие на диванах в зале ожидания. Не похоже, что они пришли сюда с готовностью взять кредит под высокие проценты и прикупить косметических процедур на 5000 евро.

Бесплатный сыр — только в мышеловке

”Да, мы тут первый раз, нам позвонили. Пришли, потому что это бесплатно”, — рассказали две сидящие на диване русские женщины предпенсионного возраста.

Несколько дней тому назад в редакцию обратилась Ирене (имя изменено — прим.ред.), мама которой Элли подписала с Delavue договор о кредите под 20% годовых, хотя шла в салон на бесплатную ознакомительную процедуру, которую ей предложили по телефону и которая, как утверждали на том конце провода, ни к чему не обязывает.

В назначенное время женщина пришла на место. ”После проверки каким-то аппаратом мне сказали, что у меня очень сухая кожа и опасность тромбоза и инсульта”. 65-летняя Элли очень испугалась, на что ей ответили, что проблема решаема и что надо пройти в салоне курс процедур, который можно взять в рассрочку. Элли ответила, что скоро выйдет на пенсию и не хочет никакой рассрочки. ”Но меня уговорили, и я подписала бумаги”, — жалуется женщина.

Дома ее дочь изучила документы. Выяснилось, что мама подписала договор о приобретении в рассрочку косметических услуг на сумму 2340 евро и договор с LHV Finance, который облегчит кошелек пожилой женщины на 97 евро каждый месяц.

Kosmeetikute rahvusvahelise standardiga CIDESCO koolitaja Merike Ivaski sõnul on 65-aastasele Ellile määratud 35-protseduuriline programm segane ja sisaldab ka protseduuri, mida ei tohiks vananevale ja kuivale nahale üldse teha. Foto: Andres Putting

Согласно договору, Элли приобрела 35 процедур, которые должны сотворить с ее кожей чудо. Стоимость ”лечения” LHV сразу же перевел на счет салона, а Элли должна вернуть банку эту сумму в течение двух лет. Мать и дочь отправились в салон и сообщили о желании отказаться от договора, но вместо этого им всучили заявление о его расторжении, за которое надо было заплатить 30 евро.

Delavue ilusalongiga sõlmitud lepingust ei saa taganeda. Võimalik on ainult see 30-eurose tasu eest lõpetada, mis on paika pandud sellessamas allkirjastatud lepingus. Foto: Andres Putting

Но это еще не все. Пункт 3.3. договора гласит, что в случае экстренного отказа от договора производится перерасчет подлежащей со стороны клиента возврату суммы согласно действующему ценнику, а за основу берется стоимость каждой зафиксированной в прейскуранте единичной услуги. Звучит угрожающие, особенно принимая во внимание, что на сайте фирмы ценник на предлагаемые вне пакетов единичные услуги отсутствует, а для того, чтобы посмотреть на него в салоне, надо изъявить желание.

По словам одного из косметологов фирмы, приобретаемые отдельно услуги могут оказаться очень дорогими. Таким образом, может случиться, к примеру, что прошедший половину процедур клиент после расторжения договора обнаружит, что салон таким образом ”пересчитал на основании ценника” стоимость пройденных процедур, что кредит придется выплачивать еще долго.

Выясняется, что бизнес-план салона Delavue строится как раз на склонении клиентов к взятию кредита. По словам косметолога Екатерины, целевой аудиторией салона являются женщины в возрасте 40-70 лет.

Фирма была основана в конце 2015 года двумя молодыми мужчинами: Георгием Сичинава и Семеном Родионовым. Весной прошлого года предприятие наняло работников, и, несмотря на то, что, согласно бизнес-регистру, основным видом деятельности фирмы является предоставление услуг в сфере индустрии красоты, на работу были взяты и консультанты по кредитам. В мае через Кассу по безработице фирма искала двух сотрудников, в задачи которых входило бы оформление рассрочки и обслуживание клиентов. Салон начал работу. А в соцсетях сразу же стали появляться жалобы: после бесплатной процедуры по чистке лица, не заставляя себя долго ждать, со стороны салона начинается ”обработка” клиента и агрессивная продажа дорогостоящих процедур и навязывание кредита в размере 1700-5000 евро.

Пока фирма Delavue не предоставила ни одного экономического отчета, но, судя по всему, план действует: за последний квартал 2016 года предприятие одних только налогов на рабочую силу заплатило на сумму около 80 000 евро.

В салон — с ИД-картой?

Когда автор статьи в ходе журналистского эксперимента позвонила в салон, чтобы записаться на бесплатную процедуру, ее первым делом попросили взять с собой ИД-карту, которая нужна якобы для регистрации гостей.

Журналиста EPL встретила косметолог Екатерина, которая сообщила, что у той первая или вторая стадия купероза, и это еще можно вылечить. Для окончательного диагноза они отправились в соседний кабинет к диагносту, который подтвердил опасения. После этого началось проведение бесплатной процедуры. Процесс сопровождался разговорами Екатерины о слабых капиллярах, необходимости остановить развитие купероза, опасности микроинсульта. ”Наше дело — пригласить вас в нашу клинику, чтобы помощь решить эти проблемы”, — сказала Екатерина, после чего удалилась ”для консультации с врачом относительно дальнейшего плана лечения”.

Вернувшись, косметолог подняла тему рассрочку и поинтересовалась, приемлема ли сумма в размере 70 евро в месяц. Ранее она говорила, что салон не проводит единичных процедур и что необходимо приобрести целый пакет, самый дорогой стоит 5000 евро и включает в себя услуги диетологов, стилистов и других специалистов.

Екатерина отметила, что за целый пакет можно заплатить и одним платежом, но, не дождавшись ответа, плавно перешла на тему якобы беспроцентной рассрочки, которую предлагают как LHV, так и Liisi. В очередной раз не дождавшись согласия, женщина проводила журналиста в соседний кабинет, где ему протянули договор о рассрочке и программу услуг, которая состояла из 24 процедур и стоила 1700 евро. По словам управляющего по кредитам, рассрочка беспроцентная, так как салон якобы делает данному клиенту скидку и сам оплачивает проценты.

На этой ноте журналист достает пресс-карту и представляется. ”Да, на нас, действительно, жалуются”, — признает Екатерина. На вопрос о том, почему клиента не информируют о ставке затратности кредита, а говорят о том, что он беспроцентный, управляющий отвечает, что просто не успел это сделать.

Просьбу назвать имя врача, составившего ”план лечения”, ни один из сотрудников фирмы выполнить не смог, и в итоге выяснилось, что никакого врача и вовсе не существует.

В четверг в 11 часов в комнате ожидания находилось восемь женщин. Два часа спустя, когда журналист покидал салон, ”своей участи” ожидала ”новая порция” клиентов. По словам Екатерины, в фирме работает 55 человек, за год ”собрано” около тысячи клиентов. Все ли они уверены, что им необходим кредит на маски для лица за несколько тысяч евро, — остается только гадать.

"Непосильных кредитов не даем"

По словам специалиста по макретингу LHV Яны Адамсонс, все работники Delavue EST OÜ, занимающиеся договорами о рассрочке, прошли соответствующее обучение. Адамсонс уверяет, что перед заключением договора сотрудник проверяет платежеспособность клиента и не предлагает ему кредита, который оказался бы непосилен.

Тот факт, что процент взимается до того, как клиент воспользовался услугой, то есть до того, как потратил кредит, представитель банка объяснила тем, что кредит выдается сразу после заключения договора. ”Поскольку LHV Finance выдала кредит при заключении договора, то в связи с этим возникает расход — например, расход по процентам, расход на комиссионные по кредиту и прочее –, который действует до расторжения договора. Поэтому мы взимаем с клиентов также интресс за то время, которое они пользовались кредитом”, — сказала она, добавив, что такой же порядок действует в отношении всех договоров LHV.

В Департаменте защиты прав потребителя подтвердили, что остальные кредитные организации Эстонии действуют по тому же принципу. Количество заключенных для Delavue EST OÜ договоров о потребительских кредитах, представитель LHV назвать не смогла.