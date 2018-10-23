23.10.2018, 20:37

Под Лайне Рандъярв зашатался стул. Захлопнет ли перед ней двери Eesti Kontsert?

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rus.delfi.ee
EST
Laine Randjärv
Laine RandjärvFoto: Priit Simson

1 февраля следующего года член Партии реформ Лайне Рандъярв должна возглавить Eesti Kontsert. Завтра утром в 9 часов соберется совет Eesti Kontsert, чтобы обсудить назначение ее кандидатуры. В частности, на собрании будет поднят вопрос о том, чтобы обнулить результаты конкурса и объявить новый.

Член правления Eesti Kontsert Индрек Лаул сказал, что этот вопрос будет поднят завтра на собрании. Может ли получиться так, что Рандъярв не получит должность в Eesti Kontsert, Лаул по телефону говорить отказался и попросил прислать вопросы по электронной почте. На данный момент Лаул ответ еще не прислал.

Член правления Eesti Kontsert Теа Варрак сказала, что на этот вопрос СМИ получат ответ завтра. Delfi пока не удалось получить комментарий Рандъярв. В теории новый руководитель Eesti Kontsert должен приступить к исполнению своих обязанностей 1 февраля.

1 февраля следующего года Рандъярв должна возглавить Eesti Kontsert, но есть проблема. Когда член парламента покидает Рийгикогу, чтобы занять государственную должность, то ему пособие не выплачивается, а Eesti Kontsert — это государственное учреждение.

Поэтому она передвинула дату перехода к работе к Eesti Kontsert и не сложила полномочия депутата. Недавно Рандъярв написала в соцсети, что, по ее мнению, имеет право получить выходное пособие, так как работала в правительстве и Рийгикогу на протяжении 12 лет, а пособие выплачивается по закону тем, кто работал в Рийгикогу больше одного года.

Также она пояснила, почему отложила вступление в должность руководителя Eesti Kontsert — все дело, по ее словам, в бюрократических проволочках, связанных с переходом на новую работу, прекращением депутатских полномочий. На прекращение действия мандата, по ее словам, уходит месяц-полтора.

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