Под Лайне Рандъярв зашатался стул. Захлопнет ли перед ней двери Eesti Kontsert?

Член правления Eesti Kontsert Индрек Лаул сказал, что этот вопрос будет поднят завтра на собрании. Может ли получиться так, что Рандъярв не получит должность в Eesti Kontsert, Лаул по телефону говорить отказался и попросил прислать вопросы по электронной почте. На данный момент Лаул ответ еще не прислал.

Член правления Eesti Kontsert Теа Варрак сказала, что на этот вопрос СМИ получат ответ завтра. Delfi пока не удалось получить комментарий Рандъярв. В теории новый руководитель Eesti Kontsert должен приступить к исполнению своих обязанностей 1 февраля.

1 февраля следующего года Рандъярв должна возглавить Eesti Kontsert, но есть проблема. Когда член парламента покидает Рийгикогу, чтобы занять государственную должность, то ему пособие не выплачивается, а Eesti Kontsert — это государственное учреждение.

Поэтому она передвинула дату перехода к работе к Eesti Kontsert и не сложила полномочия депутата. Недавно Рандъярв написала в соцсети, что, по ее мнению, имеет право получить выходное пособие, так как работала в правительстве и Рийгикогу на протяжении 12 лет, а пособие выплачивается по закону тем, кто работал в Рийгикогу больше одного года.