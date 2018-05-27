27.05.2018, 19:13

Почти двум десяткам эстонских школ требуются директора

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Tallinna Prantsuse Lütseum
Tallinna Prantsuse LütseumFoto: Vallo Kruuser

Совсем недавно общественность была ошарашена новостью о том, что один из брендов Эстонии — директор Таллиннского французского лицея Лаури Леэзи — уходит на пенсию, освобождая свой трон потенциальным преемникам. Кандидатам с лидерскими задатками сейчас самое время поучаствовать в ”игре престолов”, поскольку троны свободны почти в двух десятках школ, пишет в ”Учительской газете” журналист Сирье Пярисмаа.

Кто станет преемником эстонской иконы франкофильства по имени Лаури Леэзи, и сколько было желающих занять его пост, выяснится позднее. Сроком подачи заявок было 24 мая.

По словам главы отдела кадров столичного департамента образования Тийны Мырд, к кандидатам на пост директора любой школы предъявляются чёткие квалификационные требования. Условиями участия в конкурсе являются наличие у соискателя сильной мотивации, опыта управления, умения сотрудничать с другими людьми, а также наличие чёткого представления о том, как возглавлять и развивать общеобразовательное учреждение.

Мырд уточняет, что в последнее время на вакантную должность директора школы претендовало по шесть-семь человек на место, причём людей как молодых, так и постарше. Особенно много директоров школ — целых шесть — ушли со своих постов этой весной в Харьюском уезде.

Так, например, Михкель Ребане, возглавлявший Кийлискую гимназию на протяжении последних 14 лет, с апреля этого года возглавляет отдел общего образования Министерства образования и науки. Количество желающих занять бывшее кресло директора равнялось одиннадцати.

Совершенно неожиданно без директора осталась и Виймсиская школа, которую осенью прошлого года возглавила Эне Койтла. Сейчас обязанности директора исполняет учитель химии Пеэтер Сипельгас. В волостную управу Виймси поступило уже 16 заявок, однако на собеседование было позвано только пять кандидатов.

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Ещё больше заявок поступило от желающих возглавить Лууньяскую среднюю школу, находящуюся под Тарту. Учреждением, в котором учится 367 школьников, хотело управлять 22 человека. Квалификационным требованиям соответствовали 15 из них. Среди соискателей были даже бывшие комбайнеры и трактористы, но всех положил на лопатки Тоомас Лийвамяги, имевший опыт руководства сразу несколькими организациями.

Мэрия Пайде выбрала на должность директора Основной школы им. Хиллара Ханссоо учительницу Керсти Кивисоо. По словам вице-мэра Аннели Тумански, на конкурс поступило пять заявок.

Конкурс же на должность директора Кихнуской школы вообще провалился — главой учреждения хотел стать лишь один кандидат, да и тот не соответствовал квалификационным требованиям. По этой причине Кихнуская волостная управа была вынуждена объявить повторный конкурс.

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